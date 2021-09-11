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日職／「滿壘男」王柏融本季首次猛打賞 灌5分打點生涯新高

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
台將王柏融今天在第1局就掃出兩支二壘打、灌進4分打點。 截圖自影片
台將王柏融今天在第1局就掃出兩支二壘打、灌進4分打點。 截圖自影片

本季第一次猛打賞，「大王」王柏融只用2局就辦到，今天在第1局就掃出兩支二壘打、灌進4分打點，第2局再敲一壘打，再賺1分打點，火腿在他的球棒噴火之下，面對軟銀鷹隊之戰打完2局已血洗16分。

王柏融今天擔綱第5棒、指定打擊，一局下滿壘時，王柏融就把握住建功的機會，攻擊外角偏高的148公里直球，打向左外野正好在邊線內落地，這支二壘打有2分打點，幫助火腿先馳得點。王柏融本季在滿壘時累積12打數敲出7安打、18分打點，真的是「滿壘男」。

火腿在這局的攻勢綿延不絕，打了一輪再度輪到王柏融，投手已從先發投手石川柊太換成高橋禮，這回在一、二壘有人時再度敲出二壘打，再賺進2分打點。

火腿單局打了15人次，出現6安打、4次保送、2次失誤，轉眼比分已形成11：0，讓石川柊太先發只撐0.2局狂失10分（責失3分）退場。

火腿在第2局持續攻城掠地，王柏融也繼續「刷」起來，再掃單場第3支安打，打點再加1，王柏融本季第一次完成「猛打賞」，5分打點則已寫旅日生涯新高。

王柏融 火腿

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