中職／猿隊國手開球第七彈 「柔道女王」連珍羚來了

全猿主場「台灣大丈夫です」系列進入第七彈，「柔道女王」連珍羚將在9月18日（六）擔任樂天桃猿隊開球嘉賓，特別的是要擔任打者任務。

連珍羚是台灣女子柔道運動員，大學唸到一半就改往日本山梨大學就讀，認真、負責的態度加上實力，成為該校史上第一位柔道隊外籍隊長，畢業後也繼續留在日本發展，2014年成為台灣柔壇第1名旅日職業選手，目前效力於小松製作所。

2015年連珍羚更成為台灣柔道史上的第1面國際柔道大獎賽金牌得主，2017年則在巴庫柔道大滿貫賽擊敗羅吉琪（Jovana Rogic），成為中華隊史上首位大滿貫系列賽金牌選手。

在奧運拿牌一直是連珍羚的夢想，今年東京奧運也是第二次參賽，可惜在57公斤級16強止步，如今為了備戰全運會返台，也受邀擔任開球嘉賓。

「會在柔道一直摔到不想摔為止」是連珍羚的座右銘，認真看待每一次比賽，用心推廣柔道賽事的她，將在9月18日（六）擔任開球貴賓，擔任打者搭配樂天女孩，一起為中華職棒「柔」出好球，轟出柔道全壘打。