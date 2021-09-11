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中職／龍隊延長賽首度贏球 葉總看到球員轉大人

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
田澤純一後援2局無失分拿下勝投。記者季相儒／攝影
田澤純一後援2局無失分拿下勝投。記者季相儒／攝影

味全龍隊昨天打到延長11局，以5：2擊敗富邦悍將隊，這是他們本季首度在延長賽贏球，賽後以6勝6敗、5成勝率站上下半季戰績第3，總教練葉君璋認為球員經歷上半季的比賽後，「選手成長滿多，穩定性也比較好。」

龍隊本季前4場遇到延長賽，結果是3敗1和，10日對悍將隊贏球是他們在延長賽首度取勝，單場MVP是11局在滿壘時敲出超前安打的李凱威

李凱威表示，「當下是想說打到球就有機會，之前有碰過滿壘，最後被三振，時豪那時就說不管怎樣要想辦法打到球。」

此役面對隨時可能被再見的戰局，龍隊小將可以穩住陣腳，李凱威指出，「經過上半季的比賽，遇過的狀況知道怎樣去應付，比賽比多了，比較知道怎麼思考、怎麼去做，不管是進攻或防守。」葉總也肯定球員的成長。

日籍投手田澤純一後援2局無失分拿下勝投，賽後被問到這項調度，葉總先是開玩笑說：「我強迫他投的」，接著進一步指出，田澤純一知道這個局面並不保險，想把分數守下來。

李凱威 田澤純一 富邦悍將

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