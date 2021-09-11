中職／膝蓋沒事！王維中：沒抓到出局數可能就覺得痛
味全龍隊昨天打到延長11局，以5：2擊敗富邦悍將隊，王維中先發6局失1分，送出8次三振，雖然無緣取得勝投，但又繳出一場好投。談到6局膝蓋突發的不適，還能開玩笑說：「現在沒事，如果最後那個打者沒有解決，可能就會覺得不是很好、現在還是很痛。」
王維中此役共用96球，悍將隊打線趁他首局不穩，沒有安打就搶下1分，但他隨即展現完全壓制，此役6局失1分後，在7月13日復賽後的9場出賽，合計49局僅責失11分、57K，防禦率只有2.02。
總教練葉君璋指出，可能因為1局上龍隊的攻勢打得較久，影響到王維中的準備；王維中也提到，「1局上打滿久的，感覺有點熱不夠，剛好趁郭天信呼吸急促時，讓我有時間熱身，想說怎麼那麼剛好。」
王維中點名不滿意之處，在於3個保送都出現在每局首位打者，但球速在壘上有人時可以丟得出來，則是他比較滿意的地方。
王維中投到第6局，在高國麟的打席一度因膝蓋不適退下投手丘，葉總解釋，「維中的膝蓋本來就有一點狀況，會像突然電到一樣，過了就好了。」
王維中也說那是舊傷、稍微有些扭到後腳導致，至於退場後的膝蓋狀況，他開玩笑說：「可以啊！如果最後那個打者沒解決，可能就會覺得不是很好，到現在還是很痛。」
王維中本季至今只有2勝進袋，先發時只有1勝，今天再度擦身勝投，他說：「贏球就好了，每一個人都盡力防守了，盡量把自己的內容丟出來，把自己做好才有機會幫到球隊。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言