中職／膝蓋沒事！王維中：沒抓到出局數可能就覺得痛

味全龍隊昨天打到延長11局，以5：2擊敗富邦悍將隊，王維中先發6局失1分，送出8次三振，雖然無緣取得勝投，但又繳出一場好投。談到6局膝蓋突發的不適，還能開玩笑說：「現在沒事，如果最後那個打者沒有解決，可能就會覺得不是很好、現在還是很痛。」

王維中此役共用96球，悍將隊打線趁他首局不穩，沒有安打就搶下1分，但他隨即展現完全壓制，此役6局失1分後，在7月13日復賽後的9場出賽，合計49局僅責失11分、57K，防禦率只有2.02。

總教練葉君璋指出，可能因為1局上龍隊的攻勢打得較久，影響到王維中的準備；王維中也提到，「1局上打滿久的，感覺有點熱不夠，剛好趁郭天信呼吸急促時，讓我有時間熱身，想說怎麼那麼剛好。」

王維中點名不滿意之處，在於3個保送都出現在每局首位打者，但球速在壘上有人時可以丟得出來，則是他比較滿意的地方。

王維中投到第6局，在高國麟的打席一度因膝蓋不適退下投手丘，葉總解釋，「維中的膝蓋本來就有一點狀況，會像突然電到一樣，過了就好了。」

王維中也說那是舊傷、稍微有些扭到後腳導致，至於退場後的膝蓋狀況，他開玩笑說：「可以啊！如果最後那個打者沒解決，可能就會覺得不是很好，到現在還是很痛。」