圖／中職 李凱威延長11局擊出致勝安 助味全擊敗富邦

攝影中心 / 記者季相儒／新北即時報導
從10局下接替投球的田澤純一共投2局無失分奪下中職生涯首勝，終場味全龍以5：2擊敗富邦悍將。記者季相儒／攝影
從10局下接替投球的田澤純一共投2局無失分奪下中職生涯首勝，終場味全龍以5：2擊敗富邦悍將。記者季相儒／攝影

富邦悍將本週在新莊主場和來訪的味全龍進行三連戰，今天第一戰富邦悍將派出羅力對戰味全龍的王維中。

1局上味全龍隊靠著赫雷拉的安打及陳品捷的內野滾地球攻下2分；1局下富邦悍將隊靠著高國麟內野滾地球攻下1分；7局下富邦悍將隊陳凱倫擊出內野滾地球，味全龍隊三壘手吳東融接球失誤讓富邦悍將三壘跑者跑回一分；11局上味全龍隊李凱威擊出2分打點安打，接著吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球造成投手接球失誤再得一分。

富邦悍將先發投手羅力主投6局失2分，味全龍先發投手王維中主投6局失1分，雙方先發投手皆無關勝負，從10局下接替投球的田澤純一共投2局無失分奪下中職生涯首勝，終場味全龍以5：2在11局的延長賽中擊敗富邦悍將。

終場味全龍以5：2在11局的延長賽中擊敗富邦悍將。記者季相儒／攝影
終場味全龍以5：2在11局的延長賽中擊敗富邦悍將。記者季相儒／攝影
11局上味全龍隊李凱威擊出2分打點安打幫助球隊獲勝，獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
11局上味全龍隊李凱威擊出2分打點安打幫助球隊獲勝，獲得單場MVP。記者季相儒／攝影
從10局下接替投球的田澤純一共投2局無失分奪下中職生涯首勝。記者季相儒／攝影
從10局下接替投球的田澤純一共投2局無失分奪下中職生涯首勝。記者季相儒／攝影

富邦悍將 味全龍 羅力

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