圖／中職 李凱威延長11局擊出致勝安 助味全擊敗富邦

富邦悍將本週在新莊主場和來訪的味全龍進行三連戰，今天第一戰富邦悍將派出羅力對戰味全龍的王維中。

1局上味全龍隊靠著赫雷拉的安打及陳品捷的內野滾地球攻下2分；1局下富邦悍將隊靠著高國麟內野滾地球攻下1分；7局下富邦悍將隊陳凱倫擊出內野滾地球，味全龍隊三壘手吳東融接球失誤讓富邦悍將三壘跑者跑回一分；11局上味全龍隊李凱威擊出2分打點安打，接著吉力吉撈．鞏冠擊出內野滾地球造成投手接球失誤再得一分。