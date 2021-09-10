中職／悍將N種得不了分的方式 龍隊贏球攀5成勝率

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
王維中。記者季相儒／攝影
王維中。記者季相儒／攝影

「龍王」王維中演出6局失1分壓制好投，味全龍隊在他退場後就失守領先，兩隊2：2進入延長賽，富邦悍將隊上演各種得不了分的方式，龍隊在11局上由李凱威敲出超前安打，終場以5：2擊敗悍將隊，龍隊贏球後取得6勝6敗、以5成勝率獨居下半季第3。

龍隊首局就由郭天信、李凱威連兩棒敲出安打，吉力吉撈．鞏冠挨觸身球形成滿壘，赫雷拉的安打幫助龍隊先馳得點，陳品捷的內野滾地球也帶1分打點。

悍將隊1局下由林哲瑄保送上壘後連盜2個壘包，高國麟以二壘方向滾地球送回分數，不靠安打就拿下分數，但接下來遭到王維中的封鎖，在他的96球、6局投球內，悍將隊只敲出3安、吞8K。

王維中在復賽後的9場先發，合計49局僅責失11分、57K，防禦率只有2.02，投出王牌身手，但龍隊在他退場後就讓出領先，郭郁政負責第7局，被敲2安打，加上三壘手吳東融的失誤，讓悍將隊跑回追平分。

悍將隊9局靠3保送攻占滿壘，10局首位打者高國麟就敲三壘打，卻都拿不到分數，龍隊在11局上面對李建勳的投球，敲出1安打、2保送擠成滿壘，李凱威掃出安打、帶有2分打點，關鍵時刻敲安獲選單場MVP。

悍將隊由羅力先發6局失2分，此役投完本季達105局，是他在中職生涯第8季突破百局投球，為中職史上第4人，前3人為潘威倫（11季）、謝長亨（9季）、勇壯（9季）。

李凱威11局敲出超前安打。記者季相儒／攝影
李凱威11局敲出超前安打。記者季相儒／攝影

李凱威 王維中

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