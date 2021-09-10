中職／歐飛登倒吃甘蔗投出優質先發 猿隊終止三連敗

中華職棒樂天桃猿隊先發投手歐飛登倒吃甘蔗，首局失3分後，最終繳出6局失3分的優質先發，幫助球隊以7：5擊敗統一獅隊，終止3連敗，個人也進帳本季第6勝。

歐飛登今天首局雖被吳桀睿敲出2分砲，單局失3分，不過接下來連賞獅隊5顆鴨蛋，用108球投完6局失3分的優質先發，被敲6支安打中有1發全壘打，另有6次三振、1次四壞保送，也等到打線支援，拿下個人三連勝。

獅隊先發投手胡智為前兩局投得順，不料3局上遇到大亂流，1出局後連投3次四壞保送，又被陳俊秀敲出二壘安打，丟掉2分，接著投出觸身球形成滿壘，雖用三振抓到第二個出局，卻再被梁家榮敲安，單局丟掉4分不得不退場。

胡智為投2.2局退場是本季3場先發中最短局數，丟掉4分則是追平個人最多，也讓獅隊在1局下取得的3分領先成泡影。

猿隊打線先在3局攻破胡智為逆轉，4局包括嚴宏鈞的陽春砲在內，再添2分，8局上邱丹也有1分打點安打，讓蘇智傑在7局下的2分砲未造成威脅。

【中央社台北10日電】

樂天桃猿投手歐飛登比賽後半段越投越穩，今天6局優質先發，桃猿打線串聯、嚴宏鈞開轟，終場以7比5擊敗統一獅，中止近期3連敗；獅隊先發投手胡智為投2.2局失4分、中職首勝要再等等。

樂天桃猿隊今天作客台南棒球場與統一獅隊交手，桃猿隊派出洋投歐飛登先發，開賽狀況多，1局先對張偉聖投出四壞保送，2人出局後被林安可敲出安打失1分，再被吳桀睿敲出2分砲，這發全壘打是吳桀睿個人本季首轟。

獅隊派出今年季中選秀首輪選進、具美職大聯盟資歷的投手胡智為先發，前2局被敲出2支安打、無失分，3局有狀況，1人出局後，接連投出3次四壞保送，讓桃猿攻佔滿壘。

胡智為滿壘時被陳俊秀敲出二壘打失掉2分，再投出觸身球保送，2人出局後又被梁家榮敲出安打、再掉2分，球隊3比4落後時退場；桃猿隊4局首名打者嚴宏鈞敲出陽春砲，再靠著接連安打送回球隊第6分。

獅隊2到6局都沒能拿下分數，7局靠著張偉聖安打、蘇智傑開轟，2分砲幫助球隊將比數追至5比6落後，這發全壘打為蘇智傑個人本季第7轟；桃猿隊8局靠著廖健富、朱育賢、邱丹都敲安打，多添1分保險分。

歐飛登今天總計用108球投6局，被敲6支安打，投出6次三振、1次四壞保送、1次觸身球保送，失掉3分責失分，拿下個人本季第6勝，也拿下單場最有價值球員（MVP）。

胡智為今天總計用70球投2.2局，被敲出4支安打，投出3次四壞保送、1次觸身球保送，另有2次三振，失掉4分責失分，吞下個人中職生涯第2敗。