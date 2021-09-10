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日職／終止7打數無安小低潮 王柏融4打席3次上壘

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
王柏融。 資料照
王柏融。 資料照

日本職棒火腿隊台灣好手王柏融今天先發，4打席敲出1支安打、3度上壘，終止個人連7打數無安打，也在7局下靠著保送延續攻勢，火腿也在該局一度逆轉，最終以4：4與軟銀隊戰平。

王柏融擔任第五棒、指定打擊，2局下的首打席，就將軟銀先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez）的151速球敲成中外野安打，終止個人連7打數無安打。

3局下王柏融雖然敲出飛球出局，不過接下來6局、7局都選到保送上壘，總計2打數1安打，另有2次保送，打擊率上升到2成32。

火腿面對0：3落後，在7局下2出局、一壘有人時，靠著佐藤龍世、近藤健介連續安打，各攻下1分，接下來野村佑希安打、王柏融保送形成滿壘，淺間大基的安打敲回2分，單局攻下4分逆轉；不過軟銀也在9局上由三森大貴敲安追平。

王柏融 軟銀

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