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中職／找林子崴復出片來看 王正棠傳簡訊跟同學說恭喜

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導
富邦悍將隊王正棠。記者季相儒／攝影
富邦悍將隊王正棠。記者季相儒／攝影

過去是穀保家商同學，看統一獅隊左投林子崴走過漫長的復健之路，昨天重新站上一軍賽場，王正棠不僅找了影片來看，早上還傳簡訊跟他恭喜，「滿替他開心的，熬過來了，這段過程需要很強的意志力。」

林子崴為獅隊2015年選秀第一指名，卻因傷病拖磨生涯，去年動了TJ韌帶置換手術，昨天在8局登板，是他暌違741天再於一軍出賽。

王正棠說：「前幾天在台南就有看到他，想說會不會有機會碰到，但後來沒有。」悍將隊7日在台南出戰獅隊，林子崴在8日註冊，按規定要到9日才能升上一軍。

「昨天有看了一下影片，有看到147（公里），回來了的感覺。」看林子崴的復出路走得這麼辛苦，身為老同學的王正棠也特別有感觸，「雖然還沒完全找回比賽感覺，但看他的球速，不會因為傷痛就去閃那個痛、輕輕丟。」

林子崴早王正棠3年投入選秀，該屆選秀在6月29日舉辦，林子崴8月2日就在一軍初登板，是當年選秀最早在一軍亮相的球員，再加上年紀輕輕就披上世界12強棒球賽中華隊球衣，都讓當時的王正棠感受到同學的強大。

「還沒受傷前，喔，超強的！看他還入選中華隊，覺得他怎麼變那麼強。」王正棠說，林子崴有很好的條件、資質，很可惜遇到受傷，昨天看他重返投手丘，也替他覺得很開心，早上也傳了訊息跟他恭喜。

兩人目前只在一軍交手過6打席，王正棠的成績為5支0，被問到何時要從同學手中敲出對戰首安，他期望的是彼此都能健健康康，推進對戰次數，「希望大家都不要受傷」。

林子崴 選秀 中華隊

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