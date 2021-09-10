日職／本季首先發敲首安 陽岱鋼4打數1安打

日本職棒巨人隊台灣好手陽岱鋼本季首次先發，就敲出本季首安，今天對中日龍隊之戰，陽岱鋼先發第一棒、右外野手，在第2打席敲安，是相隔306天的安打，但中日靠著4轟，以10：1擊敗巨人，

陽岱鋼在1局上首打席敲出右外野飛球出局，不過3局下2出局時，陽岱鋼在2好2壞後，掌握住大野雄大的142公里指叉球，敲出右外野安打，這也是巨人本場對大野雄大敲出的第一安。

接下來兩打席，陽岱鋼分別在5局敲出游擊滾地，7局敲出右外野深遠飛球，不過在全壘打牆前遭接殺，8局上被代守換下場，今天總計4打數1安打，加上先前2打數無安打，打擊率為1成67。

陽岱鋼今年自春訓後直到8月28日才升上一軍，但接下來5場出賽，都是擔任代跑、代守及代打，上一次在一軍先發已是2020年11月8日，距今相隔306天，也是最近一次在一軍敲出安打的日期，當時3打數1安打。

巨人全場僅靠岡本和真陽春砲拿下1分，反觀中日12支安打中有4發全壘打，京田陽太單場雙響砲、3打點，木下拓哉4分打點包括一發2分砲，再加上福田永將一發陽春砲。