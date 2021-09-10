中職／龍隊新人簽約全搞定 曹祐齊簽約金400萬

味全龍隊今天宣布完成全部新人簽約，第2、3指名的大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，簽約金分別為400萬、330萬，另以自主培訓合約簽下外野手張祐嘉。

龍隊下半季在第1指名吉力吉撈．鞏冠加盟後，攻守兩端都有貢獻，11場出賽共敲出3支全壘打，確實符合球團期待的長程火力。其餘6位加盟新人曹祐齊、李展毅、吳秉恩、張鈞守、陳思仲、邱辰以及自主培訓張祐嘉，球隊皆規畫由二軍出發，13日將至斗六訓練基地報到，配合教練團訓練計畫養成。

大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，簽約金分別是400萬及330萬，月薪皆為5萬元，曹祐齊球衣背號挑選51號，李展毅則選了36號。曹祐齊有機會成為未來潛力先發，而李展毅則具有力量優勢，增添中心棒次本錢，這對投捕搭檔將在龍隊延續默契，並期待能一起攜手奮鬥。

第4指名平鎮高中投手吳秉恩，球衣背號65號，簽約金250萬，月薪5萬元；第5指名南英商工投手張鈞守，球衣背號74號，簽約金195萬，月薪5萬元。吳秉恩控球精準、張鈞守身材高大，兩人各擅勝場的優勢都能夠厚植球隊牛棚。

第6指名台北興富發成棒隊內野手陳思仲，球衣背號44號，簽約金80萬，月薪6萬元；第7指名台灣體育運動大學外野手邱辰，球衣背號50號。畢業自穀保家商、台美混血內野手陳思仲，選擇返台追逐自己的棒球舞台，而台體大強打外野手邱辰，除了是台灣少見的「左投右打」，近期也入選U23世界盃棒球賽24人名單，並將於15日出發墨西哥參加U23世界盃賽事，待賽事結束後，21日再向球隊報到。

龍隊另外簽下出身西苑中學的自主培訓外野手張祐嘉，球衣背號挑選81號。