快訊

第八輪AZ疫苗已有61萬人預約 錯過截止日「65歲由地方施打」

甄子丹感謝小18歲愛妻 上節目自爆當初不知道她那麼嫩

中職／龍隊新人簽約全搞定 曹祐齊簽約金400萬

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
味全龍隊宣布簽下7名新人，由左至右為邱辰、張祐嘉、陳思仲、李展毅、領隊任中傑、曹祐齊、吳秉恩、張鈞守。圖／味全龍隊提供
味全龍隊宣布簽下7名新人，由左至右為邱辰、張祐嘉、陳思仲、李展毅、領隊任中傑、曹祐齊、吳秉恩、張鈞守。圖／味全龍隊提供

味全龍隊今天宣布完成全部新人簽約，第2、3指名的大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，簽約金分別為400萬、330萬，另以自主培訓合約簽下外野手張祐嘉。

龍隊下半季在第1指名吉力吉撈．鞏冠加盟後，攻守兩端都有貢獻，11場出賽共敲出3支全壘打，確實符合球團期待的長程火力。其餘6位加盟新人曹祐齊、李展毅、吳秉恩、張鈞守、陳思仲、邱辰以及自主培訓張祐嘉，球隊皆規畫由二軍出發，13日將至斗六訓練基地報到，配合教練團訓練計畫養成。

大理高中投捕雙星曹祐齊、李展毅，簽約金分別是400萬及330萬，月薪皆為5萬元，曹祐齊球衣背號挑選51號，李展毅則選了36號。曹祐齊有機會成為未來潛力先發，而李展毅則具有力量優勢，增添中心棒次本錢，這對投捕搭檔將在龍隊延續默契，並期待能一起攜手奮鬥。

第4指名平鎮高中投手吳秉恩，球衣背號65號，簽約金250萬，月薪5萬元；第5指名南英商工投手張鈞守，球衣背號74號，簽約金195萬，月薪5萬元。吳秉恩控球精準、張鈞守身材高大，兩人各擅勝場的優勢都能夠厚植球隊牛棚。

第6指名台北興富發成棒隊內野手陳思仲，球衣背號44號，簽約金80萬，月薪6萬元；第7指名台灣體育運動大學外野手邱辰，球衣背號50號。畢業自穀保家商、台美混血內野手陳思仲，選擇返台追逐自己的棒球舞台，而台體大強打外野手邱辰，除了是台灣少見的「左投右打」，近期也入選U23世界盃棒球賽24人名單，並將於15日出發墨西哥參加U23世界盃賽事，待賽事結束後，21日再向球隊報到。

龍隊另外簽下出身西苑中學的自主培訓外野手張祐嘉，球衣背號挑選81號。

棒球 平鎮高中 穀保家商

延伸閱讀

中職／解碼了！龍隊轉播正常拍 不用再看「糊」智為

中職／選秀頻「助攻」其他球隊 悍將算盤怎麼打的？

中職／龍隊精選大理高中投捕 曹祐齊、李展毅再當隊友

中職／味全想要的主砲、先發投手都有 葉總：有補到洞

相關新聞

日職／陽岱鋼重返先發 相隔306天再敲安

日本職棒巨人隊台灣好手陽岱鋼終於等到一軍先發，今天對中日龍隊之戰擔任第一棒、右外野手，也敲出相隔306天的安打。

中職／林益全網搜體能師找到他兒子 牽起與林仲秋緣分

林益全達成生涯200轟，中職史上最老全壘打王林仲秋是他的幕後推手之一，今天出席「神全」的200轟表揚儀式，談到兩人之間怎...

中職／細數200轟 這5轟在林益全心中烙印最深

富邦悍將隊林益全成為生涯200轟中職第三人，今天在新莊球場賽前舉辦表揚儀式，他的恩師林仲秋也到場。回顧這200轟，林益全...

日職／菅野智之又爆了 慘敗徒弟讓球評搖頭：恐成松坂第二

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，今年雖然繼續留在日本效力，然而本季狀況卻起起伏伏，不只多次比賽表現差強人意，頻頻受傷也影響到他的表現。就有球評認為，菅野若是持續低迷，恐步上松坂大輔的後塵。

中職／猿隊談定最後2人 曾仁和一軍平均月薪40萬

樂天桃猿隊今天宣布，與選秀第三輪的投手曾仁和、第八輪的野手楊家勝達成加盟共識，完成最後兩塊拼圖，今年新人全數完成談約。

日職／本季首先發敲首安 陽岱鋼4打數1安打

日本職棒巨人隊台灣好手陽岱鋼本季首次先發，就敲出本季首安，今天對中日龍隊之戰，陽岱鋼先發第一棒、右外野手，在第2打席敲安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。