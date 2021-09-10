中職／終結者兼零食包負責人 曾峻岳緩解緊張靠口香糖

曾峻岳19歲的稚齡當起富邦悍將隊終結者，緩解緊張有秘密武器，他說：「我的壓力釋放就是吃口香糖」，最愛藍莓酷涼口味，身兼牛棚零食包負責人的他，方便幫自己準備「醒腦」配方，也要顧好學長的胃。

曾峻岳本季扮演悍將隊牛棚不可或缺的戰力，先是接下佈局任務，再往最後一道防線移動，不管投8局或9局，曾峻岳的策略都是「用最少球數把打者解決」。

不同的是壓力，曾峻岳說：「第9局比第8局更重要一點，如果我最後一局丟到沒辦法處理下來，後面可能上來的也很難把比賽守下來。」曾峻岳以陳韻文為榜樣，因為他也是年紀輕輕就接下終結者位置，最欣賞陳韻文不管狀況再怎麼不好，懂得用頭腦去打球，把危機化解掉。

曾峻岳說：「壓力大是大，但還是要自己要想辦法去承受，因為國際賽壓力更大。」他坦言對國際賽有期待，但現階段先把本分做好，穿上中華隊球衣的機會就順其自然。

他也有自己化解壓力的方式，「我的壓力釋放就是吃口香糖，每次上去就會吃個兩三顆，從高中就有這個習慣。」

身為終結者、又是職棒菜鳥，曾峻岳至今還負責零食包的補充，「我就隨便買，他們（學長）都會吃，也是要把學長的胃顧好，現在不能飲食，就只能買口香糖。」