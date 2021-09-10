聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／林益全網搜體能師找到他兒子 牽起與林仲秋緣分
林益全達成生涯200轟，中職史上最老全壘打王林仲秋是他的幕後推手之一，今天出席「神全」的200轟表揚儀式，談到兩人之間怎麼牽起了緣分？他笑說林益全當年在網路上找體能訓練師，「結果找到了我兒子，他也不知道。」
談到林益全的打擊型態，林仲秋讚賞他擊到球時的軌跡，「出去的拋物線很好，他是長打型的打者，唯一的缺點是心態，到現在都還是。」
林仲秋聊起兩人的緣分，要從林益全在網路上找體能訓練師講起，正巧找到了他的兒子林弘偉，起初林益全也不知情，知道體能訓練師的爸爸竟是林仲秋後，才向這位大前輩問道能不能過去和他一起練，林仲秋說：「我當然是說可以啊！剛好和我一樣姓林，他就像我兒子一樣。」
林仲秋表示，兩人在訓練時，都是自己投給林益全打，從正面看，「他的缺點、死角都跑出來了，如果他可以突破，他可以打到42歲。」他也和兒子說，要協助林益全的瞬間爆發力、揮棒速度不能掉。
林仲秋手握4座全壘打王，2000、2001年完成二連霸時，他的年紀為43歲，他說自己直到退休那年都還在進步，也一直告訴林益全，再好的投手都有缺點，要持續去研究，讓自己再突破，「我也一直鼓勵他，還可以拿球棒的日子是最開心的，要珍惜還能打球的時間。」
中職最多轟紀錄為張泰山的289轟，接著是林智勝的287轟，中職打了32年還未出現300轟打者，林仲秋也覺得有些可惜，最可惜的尤為19歲就打職棒的張泰山，「我是覺得他還能打，轉到最後就是提早退休，是比較可惜，不然應該可以到320、330轟。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言