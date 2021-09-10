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中職／追求開轟難兼顧其他成績？林益全：王柏融有辦到

聯合報 / 記者陳宛晶／新北即時報導

沒有瘋狂砲管，林益全用穩定的13年中職生涯達到200轟里程碑，今天在表揚儀式前受訪，他坦言年輕時以全面的打擊成績為目標，並未追求全壘打，過了32歲後才感受到全壘打對球隊的貢獻。若早點「醒悟」，以追求全壘打為目標，其他打擊數據是否會受到影響？他的回答一針見血：「可是王柏融有做到。」

9月4日砲轟陳冠宇，林益全完成生涯200轟，他在賽後感謝所有帶過自己的教練，今天進一步細談自己在進入職棒後，歷任打擊教練對自己的影響，林益全表示，「每個階段性遇到的教練，所教我們的，經驗的傳承是不一樣。」

2009年披上興農牛隊球衣時，當時寺岡孝為首席兼打擊教練，林益全說：「那時教我的觀念是，想要站穩一軍，就要什麼都好。」他的觀念從此根深蒂固，擁有全面的打擊成績，但全壘打數不算突出，菜鳥年的18轟後，接下來兩季都收在8轟。

義大犀牛隊啟用美籍打擊教練大威、馮喬許，林益全回憶這個階段，「他們希望在短短的訓練上達到事半功倍，或許練的量不多，但每個揮棒都是他要的感覺。」

富邦悍將隊目前一軍打擊教練為陳威志、鍾承祐，林益全則認為，「他們給我的調整空間很大，在適當的時機點才會稍微講一下，也不會改變我太多。」

看待打擊成績，林益全的想法和以前有很大改變，他想到以前剛進職棒時，「泰山、葉總、火哥他們都有講，他們覺得我是每年可以打20轟的打者，為什麼我不追逐這個目標。」他坦言在32、33歲後，才開始覺得自己追求長打對球隊更有貢獻，後來找上林仲秋，「他會提醒、修正我的揮棒軌跡，讓長打可以達到我想要的目標。」

如果年輕時就追求全壘打，林益全標誌性的全面打擊數據是否會下修？他笑說：「我也不知道，但王柏融有做到，他完成4成、200安、30轟，他沒有被影響到，所以這不是不可能。」

林益全 王柏融

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