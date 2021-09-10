中職／細數200轟 這5轟在林益全心中烙印最深

富邦悍將隊林益全成為生涯200轟中職第三人，今天在新莊球場賽前舉辦表揚儀式，他的恩師林仲秋也到場。回顧這200轟，林益全點名5支最令他印象深刻的全壘打。

林益全的200轟拼圖，第1轟是在2009年4月17日台中棒球場狙擊小林亮寬收下，至今年9月4日在桃園球場砲轟陳冠宇完成版圖，成為中職史上第3人。

這200轟的「貢獻者」，以廖文揚的7轟最多，接著是官大元、潘威倫、鄭凱文的5轟，翁瑋均是「後起之秀」，打中職3年已被林益全打了4轟。

若要看場地分布，新莊球場44轟最多，接著是澄清湖36轟、台南31轟、桃園30轟、洲際27轟，而新莊曾是林益全點名難開轟的球場之一，卻當起了「新莊王」，他對此解釋，「好像近幾年我們把新莊當主場後，在這裡訓練，久而久之打下來，有比較習慣了。」

林益全點名最有印象的全壘打，包括生涯首轟、已故總教練徐生明感恩日的再見轟（第98轟）、100轟、150轟、200轟，「滿多全壘打都滿有印象，一時要選的話，應該是這幾支。」他笑說，150轟是因為打的是前隊友林其緯，100轟、200轟都是在桃園打旅日左投，談起這幾轟都還歷歷在目。