聽新聞
test
0:00 / 0:00
日職／陽岱鋼重返先發 相隔306天再敲安
日本職棒巨人隊台灣好手陽岱鋼終於等到一軍先發，今天對中日龍隊之戰擔任第一棒、右外野手，也敲出相隔306天的安打。
陽岱鋼今年自春訓後段被下放二軍後，直到8月28日才升上一軍，但接下來5場出賽，都是擔任代跑、代守及代打角色，2打數有1得分、1次三振，直到今天才扛起先發。
#DRAMATICBASEBALL— DRAMATICBASEBALL 2021 (@ntv_baseball) September 10, 2021
【巨人×中日】
3回裏 今季初スタメンの #巨人 #陽岱鋼 選手
ライトへのヒットで出塁！
ただいまBS日テレで生中継!!
ジャイアンツLIVEストリームでも配信中！
▶️https://t.co/6teEbblMip#giants #ジャイアンツ #ともに強く #わっしょいベースボール#どらべ2021 pic.twitter.com/CPREMbfu32
陽岱鋼的首打席敲出右外野飛球出局，不過3局下2出局時，陽岱鋼在2好2壞後，掌握住大野雄大的142公里指叉球，敲出右外野安打，這也是巨人本場對大野雄大敲出的第一安。
陽岱鋼上一次在一軍先發已是2020年11月8日，距今相隔306天，也是最近一次在一軍敲出安打的日期，當時3打數有1支安打。
雖然陽岱鋼跟下一棒坂本勇人都敲安，但巨人此局依舊未得分，打完前3局仍以0：3暫時落後中日。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言