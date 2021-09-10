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日職／陽岱鋼重返先發 相隔306天再敲安

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
陽岱鋼敲安。 擷圖自巨人隊官方推特
陽岱鋼敲安。 擷圖自巨人隊官方推特

日本職棒巨人隊台灣好手陽岱鋼終於等到一軍先發，今天對中日龍隊之戰擔任第一棒、右外野手，也敲出相隔306天的安打。

陽岱鋼今年自春訓後段被下放二軍後，直到8月28日才升上一軍，但接下來5場出賽，都是擔任代跑、代守及代打角色，2打數有1得分、1次三振，直到今天才扛起先發。

陽岱鋼的首打席敲出右外野飛球出局，不過3局下2出局時，陽岱鋼在2好2壞後，掌握住大野雄大的142公里指叉球，敲出右外野安打，這也是巨人本場對大野雄大敲出的第一安。

陽岱鋼上一次在一軍先發已是2020年11月8日，距今相隔306天，也是最近一次在一軍敲出安打的日期，當時3打數有1支安打。

雖然陽岱鋼跟下一棒坂本勇人都敲安，但巨人此局依舊未得分，打完前3局仍以0：3暫時落後中日。

陽岱鋼 巨人

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