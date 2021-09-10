中職／猿隊談定最後2人 曾仁和一軍平均月薪40萬
樂天桃猿隊今天宣布，與選秀第三輪的投手曾仁和、第八輪的野手楊家勝達成加盟共識，完成最後兩塊拼圖，今年新人全數完成談約。
1994年出生的右投曾仁和，曾以青棒資格入選成棒國家隊，台灣棒球史上第三人，高中畢業後選擇旅美發展，並於2017年升上大聯盟，成為史上第14位登上大聯盟的台灣選手。
樂天球團表示，球團提供曾仁和將近一年半的合約，以一軍平均月薪40萬元另加激勵條件加盟，預計在17日賽前安排媒體見面會。
曾仁和表示，感謝球團在選秀會上選擇了自己，能夠加入中華職棒絕對是人生的重大目標，但目前只是完成了第一步，接下來每一步都必須為球團貢獻。自己在這段時間一直持續訓練，希望能把自己準備好，配合桃猿的進度，為樂天桃猿投出勝利。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言