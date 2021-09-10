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中職／猿隊談定最後2人 曾仁和一軍平均月薪40萬

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
樂天桃猿隊今天宣布，與選秀第三輪的投手曾仁和達成加盟共識。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊今天宣布，與選秀第三輪的投手曾仁和達成加盟共識。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布，與選秀第三輪的投手曾仁和、第八輪的野手楊家勝達成加盟共識，完成最後兩塊拼圖，今年新人全數完成談約。

1994年出生的右投曾仁和，曾以青棒資格入選成棒國家隊，台灣棒球史上第三人，高中畢業後選擇旅美發展，並於2017年升上大聯盟，成為史上第14位登上大聯盟的台灣選手。

樂天球團表示，球團提供曾仁和將近一年半的合約，以一軍平均月薪40萬元另加激勵條件加盟，預計在17日賽前安排媒體見面會。

曾仁和表示，感謝球團在選秀會上選擇了自己，能夠加入中華職棒絕對是人生的重大目標，但目前只是完成了第一步，接下來每一步都必須為球團貢獻。自己在這段時間一直持續訓練，希望能把自己準備好，配合桃猿的進度，為樂天桃猿投出勝利。

樂天桃猿 曾仁和 選秀 中華職棒

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