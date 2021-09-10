日職／菅野智之又爆了 慘敗徒弟讓球評搖頭：恐成松坂第二
讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，今年雖然繼續留在日本效力，然而本季狀況卻起起伏伏，不只多次比賽表現差強人意，頻頻受傷也影響到他的表現。就有球評認為，菅野若是持續低迷，恐步上松坂大輔的後塵。
根據日本媒體「AREAdot」報導，巨人在7日的比賽中碰上橫濱DeNA灣星隊，此戰菅野智之投不滿5局就狂失7分，使得球隊最終以8比2落敗。有趣的是，橫濱拿下勝利的投手，正是巨人去年才剛釋出，被稱做是菅野「徒弟」的宮國椋丞。
一位球評認為，自從新人年就不斷繳出好成績的菅野智之，實際上顛峰出現在2018年。而他每年都負擔180局左右的投球實在太多，過勞使得他的快速球現在越來越難讓打者揮空。即便去年還有14勝的成績，但從完投數只有3次來看，可以觀察到他已經在走下坡了。
而到了今年，菅野的下半身運用明顯變差，導致速球缺乏球威，且卡特球和滑球也頻頻遭到狙擊。現在的打者已經完全不畏懼菅野的投球，看到他也毫不猶豫的全力揮棒。再這樣下去，他很可能像過去的松坂大輔一樣，儘管在20幾歲時就投出輝煌成就，但到了30歲初頭，整體狀況就直線下滑。
31歲的菅野智之，自2013年開啟職棒一軍生涯，多年來防禦率一直維持在2字頭以下，並除了2016以外都有繳出雙位數的勝投表現。但他本季目前防禦率為3.97，戰績僅3勝6敗，明顯和往年有落差。原先他也是被寄予厚望的東奧主戰投手，但後來因傷辭退。
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