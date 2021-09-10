快訊

新莊男到一女家疑口角潑油縱火 兩人重度燒燙傷送醫

「登不登陸影響都很嚴重」 氣象局曝周末雨勢 愈晚愈大

日職／菅野智之又爆了 慘敗徒弟讓球評搖頭：恐成松坂第二

聯合新聞網 / 綜合報導
菅野智之再次被打爆輸球，球評認為他可能向松坂大輔一樣，30初頭就開始走下坡。圖擷取自youtube
菅野智之再次被打爆輸球，球評認為他可能向松坂大輔一樣，30初頭就開始走下坡。圖擷取自youtube

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，今年雖然繼續留在日本效力，然而本季狀況卻起起伏伏，不只多次比賽表現差強人意，頻頻受傷也影響到他的表現。就有球評認為，菅野若是持續低迷，恐步上松坂大輔的後塵。

根據日本媒體「AREAdot」報導，巨人在7日的比賽中碰上橫濱DeNA灣星隊，此戰菅野智之投不滿5局就狂失7分，使得球隊最終以8比2落敗。有趣的是，橫濱拿下勝利的投手，正是巨人去年才剛釋出，被稱做是菅野「徒弟」的宮國椋丞。

一位球評認為，自從新人年就不斷繳出好成績的菅野智之，實際上顛峰出現在2018年。而他每年都負擔180局左右的投球實在太多，過勞使得他的快速球現在越來越難讓打者揮空。即便去年還有14勝的成績，但從完投數只有3次來看，可以觀察到他已經在走下坡了。

而到了今年，菅野的下半身運用明顯變差，導致速球缺乏球威，且卡特球和滑球也頻頻遭到狙擊。現在的打者已經完全不畏懼菅野的投球，看到他也毫不猶豫的全力揮棒。再這樣下去，他很可能像過去的松坂大輔一樣，儘管在20幾歲時就投出輝煌成就，但到了30歲初頭，整體狀況就直線下滑。

31歲的菅野智之，自2013年開啟職棒一軍生涯，多年來防禦率一直維持在2字頭以下，並除了2016以外都有繳出雙位數的勝投表現。但他本季目前防禦率為3.97，戰績僅3勝6敗，明顯和往年有落差。原先他也是被寄予厚望的東奧主戰投手，但後來因傷辭退。

日本 菅野智之 讀賣巨人

延伸閱讀

日職／王柏融28歲生日3支0 則本昂大送火腿11K完封勝

日職／壓力大？巨人再給中田翔先發機會 遭三振怒摔球棒

日職／看1打席少1打席？陽岱鋼升一軍第11天終於有得打

日職／栗山巧2000安 吳念庭開心鼓掌完跟進敲安

相關新聞

日職／菅野智之又爆了 慘敗徒弟讓球評搖頭：恐成松坂第二

讀賣巨人隊王牌投手菅野智之，今年雖然繼續留在日本效力，然而本季狀況卻起起伏伏，不只多次比賽表現差強人意，頻頻受傷也影響到他的表現。就有球評認為，菅野若是持續低迷，恐步上松坂大輔的後塵。

U23世界盃／中華滿手火球男 仍要闖3關

Ｕ廿三世界盃廿四日在墨西哥開打，中華隊疫情後首場國際賽，總教練吳思賢雖有滿手「火球男」好牌，卻也面臨不少難關，國內集訓受...

中職／悍將游霆崴再屠象 不給破蛋

中信兄弟隊碰到游霆崴就是「嘸法度」，就算回到台中洲際球場也一樣，昨天毫無機會破解他和富邦悍將隊牛棚，從頭到尾無法破蛋，以...

中職／開刀後更勇！林子崴復出 飆148公里創個人新高

統一獅隊投手林子崴真的「滿血回歸」，暌違741天再登板，今天用148公里速球向球迷打招呼，開刀復出後反而推升個人生涯最快...

中職／游霆崴再扮「屠象手」 本季6勝有5勝擊敗兄弟

富邦悍將隊23歲投手游霆崴真的吃定中信兄弟隊，今天在台中洲際球場先發5局，只被揮出5支安打、無失分，奪下本季第6勝，其中...

中職／林安可開轟相助 雙冠王布雷克7局好投奪勝

獅猿戰上演同校互K。樂天桃猿隊投手黃子鵬是文化大學畢業，今天3局對統一獅隊學弟林安可投出觸身球，沒想到6局下反而挨轟，獅...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。