中職／開刀後更勇！林子崴復出 飆148公里創個人新高

統一獅隊投手林子崴真的「滿血回歸」，暌違741天再登板，今天用148公里速球向球迷打招呼，開刀復出後反而推升個人生涯最快球速，雖然因為保送、觸身讓球隊丟掉1分，但也抓到復出後第一個出局數。

獅隊今天在8局上隨著傅于剛丟掉1分，將2出局一、三壘有人局面交給林子崴，他面對陳俊秀投到保送擠成滿壘，一顆內角近身球又擦到朱育賢護具，奉送1分，但最終讓邱丹敲出滾地出局，失分算在傅于剛帳上。

林子崴前次在一軍出賽已是2019年8月30日，過去因手肘傷勢打打停停，到去年3月乾脆動刀，進行手肘韌帶重建手術（Tommy John）解決問題。

經歷一年半復健，林子崴，原本昨天就要升上一軍，但因註冊流程，多等一天，最終在復出首戰留下0.1局、投11球，無失分的成績，根據中職紀錄，最快球速來到148公里，超越原本個人在2015年的146公里紀錄。