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中職／游霆崴再扮「屠象手」 本季6勝有5勝擊敗兄弟

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
富邦悍將先發投手游霆崴主投5局無失分。記者黃仲裕／攝影
富邦悍將先發投手游霆崴主投5局無失分。記者黃仲裕／攝影

富邦悍將隊23歲投手游霆崴真的吃定中信兄弟隊，今天在台中洲際球場先發5局，只被揮出5支安打、無失分，奪下本季第6勝，其中5勝來自兄弟，儼然成為新一代「屠象手」，悍將終場3：0獲勝。

游霆崴前年6月登上一軍至今，對決兄弟投得特別順，生涯11勝紀錄就有8勝是黃衫軍貢獻，只吞下2敗，勝率高達8成；值得一提的是，游霆崴本季6次對決更有5勝1敗，從7月17日至今3連勝，兄弟就是找不到破解之道。

悍將打線今天面對兄弟先發左投呂彥青，3局上展開首波攻勢，兩出局後林哲瑄觸身球，王正棠轟出左外野 兩分砲，本季第5轟成為致勝一擊，幫助球隊領先到最後。

4局上同樣兩出局後，范國宸轟出中外野陽春砲，本季第4轟出爐，悍將拉大成3分領先。

呂彥青投完5局退場，已用掉101球，被揮出4支安打，3次四死球紀錄包括對林哲瑄兩次觸身球，失3分吞敗下2連敗，生涯首勝仍未開張，出賽3場（2先發1後援）合計投10局被揮出11支安打，包括3支全壘打。

游霆崴對戰兄弟連續10局無失分，完成5局任務退場後，優瑪、李建勳、王尉永、曾峻岳各投1局無失分，加起來只被揮出1支安打，牛棚完全壓制兄弟，合力幫助游霆崴保住勝投，兄弟本月對戰悍將4連不勝。

兩隊各有6支安打，悍將「神全」林益全6局上從兄弟中繼投手王奕凱的手中揮出二壘打，生涯累積350支，是中職史上第2人，張泰山377支位居榜首。

中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場的比賽，富邦悍將第6棒范國宸4局上半擊出中外野方向全壘打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影
中信兄弟與富邦悍將在台中洲際棒球場的比賽，富邦悍將第6棒范國宸4局上半擊出中外野方向全壘打，帶有1分打點。記者黃仲裕／攝影

游霆崴 呂彥青

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