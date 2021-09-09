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中職／林安可開轟相助 雙冠王布雷克7局好投奪勝

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
布雷克。 報系資料照
布雷克。 報系資料照

獅猿戰上演同校互K。樂天桃猿隊投手黃子鵬是文化大學畢業，今天3局對統一獅隊學弟林安可投出觸身球，沒想到6局下反而挨轟，獅隊最終也以5：3拿下二連勝。

獅隊今天先在3局下靠著林岱安、林祖傑兩支落點巧妙安打，加上林靖凱適時的右外野二壘打，進帳2分打點，6局下林安可的陽春砲再追加分數。

這是林安可本季第10轟，4轟在復賽後出爐，近3場2轟、在全壘打榜追近領先部隊，距離朱育賢只差2轟。

黃子鵬今年對獅隊投得頗有心得，今天也有6局失3分的優質先發，防禦率3.26，不過自家打線靜悄悄，被「雙冠王」布雷克壓制。

布雷克今天用99球投完7局，僅被敲出3支安打，另有4次三振、2次四壞，唯一失分在5局上被邱丹敲出二壘打後，猿隊用兩個出局數推進，換回1分。

布雷克防禦率下降到1.77，續居防禦率王，進帳本季第12勝，甩掉中信兄弟隊德保拉，獨居勝投王，109次三振則排名聯盟第二。

獅隊林子崴則在8局上等到暌違741天再登板，面對的是傅于剛丟掉1分、2出局一三壘有人的殘局，雖然保送陳俊秀、對朱育賢投出觸身球，奉送1分，但最終讓邱丹敲出滾地出局，失分算在傅于剛帳上。

林子崴投11球、0.1局無失分，第二顆球電視轉播顯示147公里，個人最速紀錄是2015年的146公里，林子崴上一次在一軍出賽已是2019年8月30日，去年3月進行手肘韌帶重建手術（Tommy John），直到今年才復出。

林子崴 林安可 布雷克

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