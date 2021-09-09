日職／陽岱鋼再坐板凳 中田翔安打對巨人扳平有貢獻

巨人隊今天在客場對橫濱隊之戰，打完前8局2：5落後，面臨3連戰遭清盤的危機，9局上把握最後攻勢，以5支安打追回3分，兩隊終場5：5平手，不過巨人還未甩掉7連不勝的低潮。

巨人今天投打一共動用21人應戰，有7名打者上場代打、代守，旅日老將陽岱鋼未有機會亮相；他在3連戰前兩戰各有1個打席，分別揮出游擊滾地球、遭三振，本季在一軍出賽5場都是替補身分，只有這兩次打擊機會，安打還未開張。

陽岱鋼的老戰友中田翔從日本火腿隊轉戰巨人後，打擊表現不振，今天擔任先發5棒一壘手，2局下首打席獲保送，接下來3次打擊掛零、被三振1次；但巨人9局上反撲的5支安打中，他也貢獻1支，串聯打線讓球隊挽回戰局，在巨人打擊率從賽前1成47升至1成58。

巨人本月表現不佳，1日擊敗養樂多隊，拿到本季第52勝後，接下來7場比賽只有3和4敗，包括對阪神、橫濱3連戰都是1和2敗。

中央聯盟仍是阪神排名第1，戰績59勝4和44敗，暫時領先巨人兩場勝差；養樂多隊今天在大阪甲子園球場以13：3大勝阪神，成為央聯本季第3支奪下50勝的球隊，以半場勝差緊咬巨人，暫居第3。