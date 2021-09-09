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日職／王柏融28歲生日3支0 則本昂大送火腿11K完封勝

聯合報 / 記者藍宗標／即時報導
王柏融今天生日，三打數沒表現。 擷圖自畫面
王柏融今天生日，三打數沒表現。 擷圖自畫面

旅日好手王柏融今天在札幌巨蛋過28歲生日，三度對決樂天先發投手則本昂大沒有表現，最近連續4場比賽未有安打，而且連4戰吞下三振，本季打擊率掉到2成29，火腿終場0：4落敗。

則本今天完全主宰戰場，投完前5局未被安打，每局都讓火腿三上三下；火腿這5局唯一上壘是西川遙輝，4局下一出局後獲保送，但野村佑希揮出雙殺打，結束這半局攻勢。

王柏融擔任火腿先發5棒指定打擊， 2局下揮出左外野飛球、5局下中外野飛球出局，無法突破則本的封鎖。

火腿在6局下兩出局後，9棒清水優心終於出現全隊首安，淺間大基再揮出安打，首次攻占得點圈，但留下殘壘無法破蛋。

樂天打線面對火腿洋投韋哈根（Drew VerHagen），3局上太田光被觸身球後，辰己涼介、小深田大翔、島内宏明連揮安打攻下兩分，5局上茂木榮五郎安打攻下全隊第3分，6局上岡島豪郎轟出陽春砲，拉大成4分領先。

隊友全力支援，則本一路壓制火腿打線，7局下再次和王柏融交手，只投3球就飆出三振，最後一球達153公里。

則本獨撐9局，用120球投出近3年第1場完封勝，只被揮出3支安打，飆出11次三振，奪下本季第9勝。

火腿 王柏融

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