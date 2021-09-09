日職／壓力大？巨人再給中田翔先發機會 遭三振怒摔球棒
打擊不振的中田翔被放入板凳三場之後，巨人隊今天對決橫濱DeNA之役再給他先發出賽機會，擔綱第五棒一壘手，首打席選到保送上壘後，隨後三打席均無表現，特別是7局上遭到三振時，回到巨人休息室還怒摔球棒，讓隊友都離他遠遠的，此時巨人隊一路落後，打擊率已來到新低的他，已被網友罵翻，直到9局上，巨人拉起反攻號角，中田翔才勉強打出一支內野安打，不過，沒打點也沒得分，貢獻不大。
巨人藉由9局上的反攻，追成5:5，九局下橫濱未得分，雙方握手言和。中田翔15場出賽，巨人戰績5勝6負4和，他個人打擊率勉強升至1成58，仍處於低潮，兩方面的表現，都讓網友對中田翔發出怨言，也說他下二軍只是時間問題。
『9/9 DeNA × 巨人 ～横浜～』— GODZILLA💥🦖55 (@GODZILLA5503) September 9, 2021
7回表
中田翔、悔しさに... pic.twitter.com/jyz0ELGoOF
『9/9 DeNA × 巨人 ～横浜～』— GODZILLA💥🦖55 (@GODZILLA5503) September 9, 2021
9回表 二死1塁
✨中田翔✨
三遊間への内野安打‼︎ pic.twitter.com/BXNHr6CCMQ
由於中田翔來到巨人的表現，令日本媒體對他批評不斷，「日刊現代」於今天撰文指出他的腰痛問題加上壓力過大，因此情緒爆發。
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