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中職／新秀全搞定！中信兄弟再簽2人 3新人拜碼頭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，左起為陳統恩、李家成、周委宏。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，左起為陳統恩、李家成、周委宏。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟隊今天宣布簽下內野手周委宏、捕手陳統恩，加上先前宣布的5名簽約球員，今年選秀會補進的7名選手全數完成簽約，周委宏、陳統恩今天也與李家成一起到球場領取裝備，順便跟偶像相見歡。

來自穀保家商的內野手周委宏，背號89號，18歲右投左打，獲中信兄弟第四指名選入，球團給予周委宏270萬元簽約金肯定，一軍月薪7.5萬元、二軍月薪5萬元，合約保障至2024年。

來自文化大學的捕手陳統恩，背號48號，19歲右投右打，獲中信兄弟第五指名選入，球團給予陳統恩190萬元簽約金肯定，一軍月薪7萬元、二軍月薪5萬元，合約保障至2023年。

周委宏少棒、高中時期都與王威晨的弟弟王威倫同隊，沒想到進入職棒，變成跟同學的哥哥當隊友，周委宏也坦言，欣賞的球員正好就是王威晨。

來自文化大學的陳統恩，最欣賞同是文化畢業的學長詹子賢，右投的李家成欣賞兄弟投手李振昌，球速有150公里的李家成想跟李振昌請教滑球。

中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，周委宏（左）跟偶像王威晨合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，周委宏（左）跟偶像王威晨合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，陳統恩（左）跟偶像詹子賢合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，陳統恩（左）跟偶像詹子賢合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀周委宏（左一）、陳統恩（右二）、李家成（右一）到一軍領取裝備，與總教練林威助（左二）打招呼。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀周委宏（左一）、陳統恩（右二）、李家成（右一）到一軍領取裝備，與總教練林威助（左二）打招呼。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，李家成（左）跟偶像李振昌合影。圖／中信兄弟隊提供
中信兄弟隊三名新秀到一軍領取裝備，李家成（左）跟偶像李振昌合影。圖／中信兄弟隊提供

中信兄弟 李振昌 王威晨

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