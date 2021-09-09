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韓職／前兄弟投手米蘭達成三冠王 原因竟是打過中職

聯合新聞網 / 綜合報導
米蘭達今年轉戰韓國職棒，加盟斗山熊隊後適應狀況極佳，目前暫居聯盟三冠王。 擷圖自斗山熊臉書
米蘭達今年轉戰韓國職棒，加盟斗山熊隊後適應狀況極佳，目前暫居聯盟三冠王。 擷圖自斗山熊臉書

前中信兄弟古巴投手米蘭達今年轉戰韓國職棒，加盟斗山熊隊後適應狀況極佳，目前以12勝、164K、2.33防禦率，暫居聯盟三冠王。教練柳志炫認為米蘭達好表現的原因，很有可能和米蘭達去年在中職投了一整季有關。

去年受到疫情影響，全球的職棒幾乎都暫停了一段時間，只剩台灣有完整球季，因此其他隊的教練也覺得，米蘭達去年整季都能實戰比賽，在體能方面吃局數較不成問題，對於他現在的投球狀態是大加分。

反觀LG雙子隊外援蘇亞雷茲（Andrew Suárez），因為去年美國小聯盟無法正常舉行，導致蘇亞雷茲將近一整年缺乏實戰機會，間接影響他本季受傷病困擾。蘇亞雷茲在8月31日投完2局後，手肘疼痛提前退場，檢查後手肘無大礙，不過背肌有輕微受傷，LG將他下放二軍休息2星期。

根據韓國媒體《中央日報》報導，柳志炫認為投手單季投球局數的多寡，會改變肌肉慣性和發力，因此很有可能影響到下個球季的登板局數，這也是為何包括Suarez在內的不少投手，今年在局數上都較有吃不消的狀況產生。

米蘭 古巴 疫情 戰機

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