U23世界盃／上次去觀光 林振瑋帶152公里火球重披戰袍
備戰U23世界盃棒球賽，中華隊今天與業餘成棒合作金庫隊進行交流賽，202公分的林振瑋中繼2局無失分，也飆出全隊最快的149公里，場邊球探更測得152公里球速。
文化大學19歲右投林振瑋今天在5局登板，一開始投出保送，但靠著雙殺解圍，6局更投出三上三下，沒有失分，林振瑋表示，一開始還在找球感，不過適應之後，下一局有調回來。
根據球隊內測速，林振瑋最快球速來到149公里，而場邊球探則測得破150公里，不少球都是149公里起跳，林振瑋認為球速還可以更好，而變化球也是要調整的地方。
今年因為疫情加上第一階段受雨勢影響，中華隊實戰機會不多，林振瑋表示，確實要想辦法在短時間內調整好，對自己來說是比較困難的地方。
林振瑋上一次打國際賽已經是小學五年級，當時代表中華隊出賽2013年小馬聯盟少棒賽，但因年紀小，他自稱當時「比較像去觀光」，暌違7年再披中華隊戰袍，林振瑋帶著興奮心情，希望能夠繳出好表現，「拿出成績」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言