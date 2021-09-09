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U23世界盃／上次去觀光 林振瑋帶152公里火球重披戰袍

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃中華隊投手林振瑋。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手林振瑋。記者蘇志畬／攝影

備戰U23世界盃棒球賽，中華隊今天與業餘成棒合作金庫隊進行交流賽，202公分的林振瑋中繼2局無失分，也飆出全隊最快的149公里，場邊球探更測得152公里球速

文化大學19歲右投林振瑋今天在5局登板，一開始投出保送，但靠著雙殺解圍，6局更投出三上三下，沒有失分，林振瑋表示，一開始還在找球感，不過適應之後，下一局有調回來。

根據球隊內測速，林振瑋最快球速來到149公里，而場邊球探則測得破150公里，不少球都是149公里起跳，林振瑋認為球速還可以更好，而變化球也是要調整的地方。

今年因為疫情加上第一階段受雨勢影響，中華隊實戰機會不多，林振瑋表示，確實要想辦法在短時間內調整好，對自己來說是比較困難的地方。

林振瑋上一次打國際賽已經是小學五年級，當時代表中華隊出賽2013年小馬聯盟少棒賽，但因年紀小，他自稱當時「比較像去觀光」，暌違7年再披中華隊戰袍，林振瑋帶著興奮心情，希望能夠繳出好表現，「拿出成績」。

U23世界盃中華隊投手林振瑋。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手林振瑋。記者蘇志畬／攝影

中華隊 球速

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