U23世界盃／上次去觀光 林振瑋帶152公里火球重披戰袍

備戰U23世界盃棒球賽，中華隊今天與業餘成棒合作金庫隊進行交流賽，202公分的林振瑋中繼2局無失分，也飆出全隊最快的149公里，場邊球探更測得152公里球速。

文化大學19歲右投林振瑋今天在5局登板，一開始投出保送，但靠著雙殺解圍，6局更投出三上三下，沒有失分，林振瑋表示，一開始還在找球感，不過適應之後，下一局有調回來。

根據球隊內測速，林振瑋最快球速來到149公里，而場邊球探則測得破150公里，不少球都是149公里起跳，林振瑋認為球速還可以更好，而變化球也是要調整的地方。

今年因為疫情加上第一階段受雨勢影響，中華隊實戰機會不多，林振瑋表示，確實要想辦法在短時間內調整好，對自己來說是比較困難的地方。