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U23世界盃／邱駿威唯一中職投手代表 出賽有限制

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃中華隊投手邱駿威。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手邱駿威。記者蘇志畬／攝影

樂天桃猿隊日前與今年選秀第二指名的邱駿威完成簽約，願意放行讓他參加U23世界盃，不過訂出使用限制，作為中繼投手，單場上限50球、超過40球休息1天、不能連3天出賽。

18歲的邱駿威感謝樂天球團願意讓他圓夢，去年U18世界盃時受到疫情攪局，今年入選U23世界盃自然很期待，但也有職業球員自覺，「一舉一動會被放大檢視，行為、表現要比平常更好。」

疫情期間出國比賽，邱駿威多少會怕，不過他說：「打國家隊是個榮譽，還是想出去比賽。」樂天球團這邊也提醒他，出國注意安全、口罩帶好，總教練曾豪駒澤告訴他：「身體顧好，不要受傷。」

邱駿威在一階段集訓時曾在隊內賽登板一局，但他也坦言狀況還沒調整好，「太久沒有實戰了」，這次作為陣中小老弟，他希望能夠跟著學長一起學習，「看能幫助球隊什麼，就盡力去做」。

樂天桃猿 選秀

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