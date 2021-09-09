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U23世界盃／中華隊滿滿火球男 吳思賢：更不好排

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃中華隊投手潘文輝。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手潘文輝。記者蘇志畬／攝影

今年U23世界盃中華隊評價「投優於打」，11名投手中有7人球速在150公里以上，滿滿「火球男」陣容，總教練吳思賢卻覺得：「更不好排。」

為了備戰9月24日開打的U23世界盃，中華隊今天與業餘成棒合作金庫隊進行交流賽，先發投手陳宇宏投4局失6分，林振緯2局、李晨熏1局無失分，潘文輝在突破僵局制登板，投1局掉3分皆非責失。

今天登板的四投中，根據球隊紀錄，林振緯投到149公里已是全隊最速，不過場邊球探測得林振緯有到152公里球速，另兩名火球男李晨薰、潘文輝球速還沒進入狀況。

今年U23陣容中，除了林振緯、李晨薰、潘文輝外，樂天桃猿隊邱駿威、道奇隊鄭浩均、費城人隊徐基麟、國立體大莊陳仲敖也都有150公里實力。

李晨薰跟潘文輝在7月下旬的第一階段集訓時，都投出過150公里球速，但中間未再實戰，兩人都認為目前還在找感覺。

這是李晨薰在韌帶置換手術（Tommy John）後，首次參加國際賽，他認為手的狀況跟術前不同，還在適應，但已能夠全力投，球速也沒問題，這次在國家隊主要在中繼，目前目標找到控球，期待未來回到先發，「還是喜歡在投手丘待久一點」。

潘文輝今天在突破僵局的一、二壘有人情況登板，一開始因自己傳三壘暴傳失分，隨後又因觸身、兩支安打掉2分。

潘文輝表示，原本就常後援，壘上有人登板並不陌生，只是一開始沒進入狀況而暴投，後來又想催球速而投出觸身球，目前感覺只調到原有的5成，均速不到很好，但應該來得及到墨西哥前調整到8、9成。

總教練吳思賢表示，隊上火球男雖然多，但更不好排，要到墨西哥練習賽後，才會有較清楚定位，以今天來看，控球還不理想，但畢竟久未比賽，再幾場應可修正回來。

球速 李晨薰 中華隊

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