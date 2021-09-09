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U23世界盃／3人染疫就淘汰 中華隊考驗大

聯合報 / 記者蘇志畬／台北即時報導
U23世界盃中華隊投手陳宇宏。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手陳宇宏。記者蘇志畬／攝影

今年U23世界盃是中華隊在疫情後首次出征國際賽，從國內集訓就採取「泡泡模式」嚴防，就因賽事規定3人染疫全隊就必須棄賽，總教練吳思賢坦言壓力確實不小。

由於新冠肺炎疫情關係，今年U23世界盃規定，無論球員、教練、工作人員，一隊有3人確診就無法繼續比賽，吳思賢表示，大家難免會害怕，加上多次轉機，入境有一定危險性，但也會積極去幫助選手。

U23世界盃中華隊將在15日出發前往墨西哥，途中先在美國舊金山轉機，再到墨西哥城，再轉國內線到奧夫雷貢城，抵達飯店後也都維持「泡泡模式」，禁止外出。

就怕選手染疫功虧一簣，中華隊從台灣集訓起採取「泡泡模式」，不讓選手輕易外出，明天全隊會接種第二劑疫苗，棒協也為全隊準備防護衣、護目鏡、口罩、消毒用品等基本配備，出國後口罩更會升到N95等級。

而中華隊24人名單中，有5名旅外球員，分別是道奇隊鄭浩均、皇家隊王志庭、費城人隊徐基麟、海盜鄭宗哲、陳聖平，屆時會在美國轉機時會合。

U23世界盃中華隊投手陳宇宏。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手陳宇宏。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手陳宇宏。記者蘇志畬／攝影
U23世界盃中華隊投手陳宇宏。記者蘇志畬／攝影

中華隊 鄭宗哲 海盜

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