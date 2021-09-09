U23世界盃／備戰短、7局制 中華隊場上面臨兩難關

U23世界盃即將在9月24日於墨西哥開打，中華隊疫情後首場國際賽，面臨不少狀況，國內集訓受到雨勢影響、賽制改為7局，都是總教練吳思賢亟待克服的難關。

中華隊今天與業餘成棒合作金庫隊舉行交流賽，吳思賢直言，打擊、投手都還沒進入狀況，「選球上沒有設定，太急了點，投手也是，在面臨什麼情況應該怎麼投球或攻擊，必須要先想好，這是年輕選手常遇到的問題。」

今天打擊上讓選手自由發揮，適應比賽狀況，吳思賢表示，畢竟練習機會少，需要抓球感，中心打線的林軒逸、李育全在爆米花聯賽時表現不錯，沈朕清打擊也穩定，但三人現在還沒調到最佳狀況。

原因在於，中華隊在7月26日的第一階段40人名單選手集訓，卻遇到高雄連日降雨，幾乎都在室內練習，難以調整選手狀況、默契，吳思賢表示：「整合上確實有點困難。」

今年U23也是世界棒壘總會首次將賽事改為7局賽制，今天跟合庫交流賽打完7局後，也嘗試了8局突破僵局狀況，讓選手體驗，吳思賢表示，只打7局，投手調度上就必續更積極，攻擊能先搶分就要先搶下來。