中職／林靖凱「聰明打球」 偷溜本壘還飛身傳球

統一獅林靖凱近期不但在攻防兩端都有亮眼的表現，昨天更是在獅迷面前展現「隱藏技能」，在一局下靠著蘇智傑的安打上到三壘後還不滿足，趁著樂天二壘手馬傑森一不留神，展現飛毛腿速度「偷溜」回本壘，替統一奪下第一分。

樂天於一局上先馳得點，不過統一在下半局也不惶多讓，從林靖凱開始連敲四支安打，當時林靖凱擊出內野安打後，蘇智傑的右外野安打將他推進到三壘，然而接到回傳球的二壘手馬傑森並沒有特別留意林靖凱，當林靖凱抓準機會往本壘衝時，樂天再回傳本壘已經來不及。

統一獅昨天9:6打敗樂天桃猿後，再度要回聯盟龍頭的位置，其中林靖凱的表現功不可沒，不僅機警跑壘、適時敲出安打替統一添得兩分，還和林祖傑兩人二游搭配多次展現美技。

八局上樂天將比數追到僅三分差，一、三壘得點圈有人時，樂天開路先鋒林立擊出三壘「車布邊」強勁的滾地球，統一林子豪飛身攔截後，傳二壘時偏歪，但林靖凱展現五星級守備，接到球後失去平衡傳向一壘，即時完成雙殺不讓分差再縮小。

賽後統一總教練林岳平表示，林靖凱的打擊和守備都是球隊的key man，不論跑、打、守都是隊上最穩定的選手之一，還具有觀察力與破壞力，能夠察覺對方不注意而發動突襲，那球對昨天贏球相當關鍵。