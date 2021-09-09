日職／王柏融遭點評 跑壘怠慢又無法守備

本季對戰左投打擊率僅0.053的王柏融，只要遇上左投幾乎無法出賽，熬了6天終於在昨天先發登場，卻又被點出不少問題，先是在七局下出現一次跑壘怠慢的情況，賽後遭監督栗山英樹說重話，還被日本火腿轉播單位球評、3屆明星賽球員森本稀哲點評：「如果大王能夠守備會更好」。

火腿昨天0:8遭樂天完封，王柏融在七局下打出三壘上空介於界內外之間的飛球，但當時大王並沒有積極跑壘，反而是站在打擊區附近的原地看著，這樣的懶散行為讓火腿在賽後會議時，特別提出來討論並糾正。

栗山英樹點出：「比賽結束我們有針對這球開會檢討，希望球隊不要再出現第二次這種狀況，要盡全力去跑壘。」

向來都擔任指定打擊的王柏融，在守備上無法給球隊帶來支援，再加上遇上左投又無法出賽，更是暴露出大王的弱點。

昨天在第2局面對樂天右投手瀧中瞭太時，球評森本稀哲就點出王柏融的劣勢：「如果他能夠有出色守備，就能有更多出場機會，應該會留下更好的數字，能守一壘就更好了。」