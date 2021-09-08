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中職／13安敲暈猿 獅終止3連敗獨居龍頭

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導

統一獅隊今天在台南主場靠著13支安打串連，以9：6擊敗樂天桃猿隊，終止3連敗，下半季戰績再次獨居龍頭。

獅隊聯盟盜壘王林靖凱首局展現機動力，先敲出內野打，再靠蘇智傑安打推進上三壘，原本已停下腳步的他，看到接到回傳球的二壘手馬傑森未注意，啟動快腿奔回本壘，得到追平分，紀錄上為野手選擇。

獅隊首局攻勢還沒結束，林安可、吳桀睿接連敲安，吳桀睿安打帶有2分打點，2出局後，陳重羽安打再添1分，1局攻下4分。

猿隊雖然在2局上靠著林立的2分打點二壘打追到1分差，但未能繼續拉近，獅隊更在4局下靠著連續4支安打，加上二壘手馬傑森又一次失誤，得到3分拉開分差，奠定勝基。

由於先發投手猛威爾只投了3局、失3分退場，獅隊再次祭出牛棚陣，5名投手吃完6局，丟掉3分控制在範圍內，9局上登板的陳韻文雖因安打、失誤讓兩人上壘，但最終仍用再見三振，收下本季第18次救援成功。

敲回勝利打點的吳桀睿獲選單場MVP，今天5打數2安打、2分打點，這場比賽打了4小時19分，吳桀睿接受訪問時特別感謝球迷留下來支持，而自己能夠在這麼長時間保持專注，就是因為球迷在看，「把每一次機會都當成最重要的」。

吳桀睿 馬傑森

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