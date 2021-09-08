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中職／鞏冠2分砲帶頭 龍中斷對兄弟6連敗

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
中華職棒在台中洲際棒球場的比賽，味全龍第3棒吉力吉撈．鞏冠1局上半擊出左外野壘打，帶有2分打點 。記者黃仲裕／攝影
中華職棒在台中洲際棒球場的比賽，味全龍第3棒吉力吉撈．鞏冠1局上半擊出左外野壘打，帶有2分打點 。記者黃仲裕／攝影

味全龍隊今天作客台中洲際球場，靠著吉力吉撈．鞏冠在首局的2分砲早早取得領先，最終以7：4擊敗中信兄弟隊，終止對戰6連敗。

龍隊1局上就靠著李凱威保送、鞏冠開轟，一發兩分砲先馳得點，3局上再添4分，單局4支安打，李凱威、赫雷拉安打各有1分打點，黃柏豪2出局後的安打帶有2分打點，不過自己衝二壘出局。

龍隊洋投鋼龍自5月1日後轉中繼，今天相隔4個月回到先發，5局投得跌跌撞撞，被敲6支安打加上3次四壞、1次觸身球，兩次出現一三壘有人、兩次滿壘，但最終都守住局面，讓兄弟留下10個殘壘，沒有失分。

兄弟在6局下才打破鴨蛋，2出局後連3支安打，許基宏的安打送回王威晨、江坤宇，7局下再追加2分，靠著一三壘有人時對手暴投送1分、高宇杰敲安1分打點，不過也未再進帳分數。

鞏冠的兩分砲成為勝利打點，今天5打數2安打、2打點、2得分，生涯第2次獲選單場MVP；第六棒黃柏豪也有著2安打、2打點的貢獻。

兄弟先發投手羅傑斯雖然用92球投完6局，但也丟掉6分，吞下敗投，本季出賽8場，4場先發全數吞敗，還沒拿過勝投，防禦率8.38。

李凱威 許基宏

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