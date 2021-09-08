日職／四台將齊出賽 王柏融未對上宋家豪

日本職棒四名台將今天都有上場，火腿隊王柏融、樂天隊宋家豪同場出賽但沒機會對決，王柏融保送上壘1次，宋家豪1局無失分，西武隊吳念庭連4場安打意外中斷，巨人隊陽岱鋼代打吞K。

火腿隊今天以0：8敗給樂天隊，王柏融今天先發第五棒、指定打擊，5局下作為首名打者選到保送上壘，另2打數未敲安，分別是2局三振、7局三壘飛球出局，9局則被代打換下場，打擊率下降到2成33。

宋家豪則是在8局下登板，先連續用飛球出局解決高濱祐仁、木村文紀，雖被淺間大基敲出安打，最後讓西川遙輝敲出中外野飛球出局，用12球投完1局，最快球速150公里，回到中繼投手位置後，連兩場未失分。

西武隊吳念庭今天雖然先發第八棒、三壘手，不過隨著比分被拉開，只在3局下打了1打席，敲出飛球出局，隨後在6局守備大幅更換下，退場休息，也因此中斷連4場敲安，西武隊最終也以0：9敗給軟銀隊。

西武洋投尼爾（Zach Neal）僅投2.2局就丟掉9分，包括被栗原陵矢敲出的三分砲，軟銀先發投手千賀滉大則是投7局無失分，被敲4支安打，另有6次三振，沒有保送，拿下勝投。

巨人隊陽岱鋼連兩場出賽，今天在7局上代打捕手大城卓三，不過遭到艾斯科巴（Edwin Escobar）的154公里三振，加上昨天同樣代打，本季累積2打數無安打，巨人隊則以1：4敗給橫濱隊。