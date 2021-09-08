快訊

張鈞甯因「我國」被出征 蔡英文：對兩岸無正面意義

幼兒園爆群聚 教育部要求雙北暫停全園性及跨班級活動

聽新聞
test
0:00 / 0:00

日職／四台將齊出賽 王柏融未對上宋家豪

聯合報 / 記者蘇志畬／即時報導
旅日好手王柏融。 報系資料照
旅日好手王柏融。 報系資料照

日本職棒四名台將今天都有上場，火腿王柏融樂天宋家豪同場出賽但沒機會對決，王柏融保送上壘1次，宋家豪1局無失分，西武吳念庭連4場安打意外中斷，巨人陽岱鋼代打吞K。

火腿隊今天以0：8敗給樂天隊，王柏融今天先發第五棒、指定打擊，5局下作為首名打者選到保送上壘，另2打數未敲安，分別是2局三振、7局三壘飛球出局，9局則被代打換下場，打擊率下降到2成33。

宋家豪則是在8局下登板，先連續用飛球出局解決高濱祐仁、木村文紀，雖被淺間大基敲出安打，最後讓西川遙輝敲出中外野飛球出局，用12球投完1局，最快球速150公里，回到中繼投手位置後，連兩場未失分。

西武隊吳念庭今天雖然先發第八棒、三壘手，不過隨著比分被拉開，只在3局下打了1打席，敲出飛球出局，隨後在6局守備大幅更換下，退場休息，也因此中斷連4場敲安，西武隊最終也以0：9敗給軟銀隊。

西武洋投尼爾（Zach Neal）僅投2.2局就丟掉9分，包括被栗原陵矢敲出的三分砲，軟銀先發投手千賀滉大則是投7局無失分，被敲4支安打，另有6次三振，沒有保送，拿下勝投。

巨人隊陽岱鋼連兩場出賽，今天在7局上代打捕手大城卓三，不過遭到艾斯科巴（Edwin Escobar）的154公里三振，加上昨天同樣代打，本季累積2打數無安打，巨人隊則以1：4敗給橫濱隊。

宋家豪 王柏融 陽岱鋼 吳念庭 火腿 樂天 西武 巨人

延伸閱讀

日職／台灣對決！宋家豪挨打 吳念庭敲安成英雄

日職／王柏融合約年「開眼」 季後是否續約引日媒討論

日職／敲出追平安打建功 王柏融感謝跑者野村佑希

日職／王柏融雙安出擊 張奕1局無失分沒碰頭

相關新聞

中職／新北運動場館關閉 新莊3戰仍正常舉行

新北市因疫情升溫，9月9到15日加強防範，公有場館不開放的設施中，包括棒壘球場在內，中華職棒10日起有三場賽事在新莊棒球...

中職／兩小龍搶攻新人王 只怕曾峻岳攪局

中華職棒今年球季與以往非常不同，除了上半季因為停賽被迫拆成兩半外，最不同的就是老店新開的味全龍，正式登上一軍殿堂。這也是繼1990年職棒開打、1993年及1996年時報鷹、俊國熊及和信鯨加入中職後，時

中職／英雄不怕出身低 董秉軒預約成為下一個朱育賢

味全龍年輕小將董秉軒，8月升上一軍至今，12場出賽已敲3轟、4支二壘安打，打擊率0.316、長打率0.658，為長打能力薄弱的龍軍注入一股活水，很難想像，去年選秀第8輪味全才將他納入麾下。 董秉

日職／四台將齊出賽 王柏融未對上宋家豪

日本職棒四名台將今天都有上場，火腿隊王柏融、樂天隊宋家豪同場出賽但沒機會對決，王柏融保送上壘1次，宋家豪1局無失分，西武...

中職／轉播馬賽克處理惹議 NCC收9件申訴將請業者說明

中職味全龍隊4日賽事轉播畫面遭到頻道Eleven Sports打馬賽克處理，雖然隔日就恢復正常，仍引發熱議。NCC表示，...

中職／吉力吉撈．鞏冠2分炮 味全2比0暫時領先中信

中華職棒在台中洲際棒球場進行例行賽，由中信兄弟出戰味全龍，味全龍先發投手鋼龍主投2局無失分，中信兄弟先發投手羅傑斯主投2...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。