為打棒球離家出走 文大林亭佑素人變U23國手

2021第四屆U23世界盃中華隊名單本週公布，可謂一時之選，而當中引人注目的亮點則是文化大學下勾投手林亭佑，大學前沒參加過科班球隊，卻一舉成為國手，讓外界相當好奇他的來歷。

「滿興奮的，感覺離夢想更進一步」，林亭佑笑說，能夠獲得中華隊總教練吳思賢青睞，正因為今年春季聯賽曾對安永鮮物(崇越)演出好投，少見下勾類型，經常扮演化解危機的中繼角色，可望增進中華隊投手功能性。

讓許多球迷相當陌生的名字，林亭佑高中前沒打過棒球，直到在高雄小港高中就讀時才加入棒球隊，這條路一開始沒有獲得家人的支持，「其實我國小、國中都想加入球隊，但家人反對，擔心會太辛苦，我還曾離家出走抗議」，他說，高中畢業後原本想簽志願役，但決定再給自己一次機會，於是到嘉藥試試看，爸爸後來也轉變態度，鼓勵他有夢想就去。

林亭佑未打過少棒、青少棒，到小港高中才展開棒球路。 林亭佑提供

學長成功考上國體轉學考激勵到林亭佑，因此他轉學至甲一球隊輔大，不過在輔大一年沒受到重用，且原本是內野手的林亭佑想專職往投手方向發展未受認可，一度想放棄，「當時我跟另一名同學常感到氣餒，不知道自己離鄉背井為了什麼，後來也退隊。」

在輔大轉成一般生的半年期間，林亭佑碰上生命中的貴人、文化體能教練呂宗恩，到他開的訓練室練習，之後將他引薦給文化教頭廖敏雄，林亭佑說：「感謝廖教練、呂教練，沒有他們就沒有現在的我」，廖敏雄雖是傳統科班出身，但不吝惜給非科班出身的林亭佑機會，加上呂宗恩幫他加強下肢力量，今年春季聯賽首度代表文化出賽，在一場對南華大學之戰後投出信心，之後多次在中繼登板解除危機，也因此讓對戰的甲組成棒隊教練留下深刻印象。

林亭佑不斷精進自己，除了大學才展開的重量訓練外，去年曾在台灣打夏季聯盟，今年更不畏疫情直奔美國再度投入夏季聯盟戰場，希望吸取更多比賽經驗，總計一個半月期間出賽11場，共投21.1局，被敲出16支安打，投出36次三振、12次保送，戰績2勝1敗，自責分率2.53，尤其美國時間8月4日唯一一場也是終戰先發，登板5局無自責失分，飆出9次三振，出現2次保送，最快球速139公里，超越在台灣極速135公里水準。

林亭佑今年在美國征戰夏季聯盟，近況不錯。 林亭佑／提供

林亭佑具有直球、滑球、伸卡、變速等球路，心理素質也不差，呂宗恩坦言，「他在分組比賽普普，但上場就能發揮，可以說是比賽型選手」，林亭佑自認，投出自己的風格就好，不要害怕失敗。

目前大五的林亭佑不放棄小聯盟機會，也有望畢業後投入中職選秀，一路走來首嚐甜美果實，他說，保有這份對棒球的熱忱始終是為了自己，不是為了別人，才能持續下去。