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中職／新北運動場館關閉 新莊3戰仍正常舉行
新北市因疫情升溫，9月9到15日加強防範，公有場館不開放的設施中，包括棒壘球場在內，中華職棒10日起有三場賽事在新莊棒球場舉行，因屬專案執行，不受影響。
新北市幼兒園群聚案確定為Delta病毒，新北市長侯友宜今在防疫記者會宣布，9月9到15日要有更嚴格標準，除取消餐飲內用1星期外，公有運動場館也不開放，包括棒壘球場在內。
中華職棒聯盟今天下午回應，富邦悍將主場新莊棒球場之賽事，為中華職棒聯盟向CDC指揮中心、新北市政府申請「專案核定」執行，經聯盟與新北市府討論後，確認賽事實施狀況不受影響。
聯盟指出，「專案核定」的項目中，包括比賽球員有嚴格行動管制且定期快篩，場邊觀賽球迷需全程配戴口罩、僅開放25%進場梅花座，所以才可繼續舉行賽事，但也會與新北市政府保持密切聯繫，並且加強球場相關防疫管制措施。
在新北市公布的一周閉館時間內，中職有三場賽事在新莊棒球場舉行，為10日起的味全龍對富邦悍將隊三連戰。
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