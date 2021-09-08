中職／兩小龍搶攻新人王 只怕曾峻岳攪局

中華職棒今年球季與以往非常不同，除了上半季因為停賽被迫拆成兩半外，最不同的就是老店新開的味全龍，正式登上一軍殿堂。這也是繼1990年職棒開打、1993年及1996年時報鷹、俊國熊及和信鯨加入中職後，時隔超過20年，再度有這麼多年輕好手一起迎接第一個職棒球季。因此今年新人的表現備受矚目，經過半季的亮相，球員的實力已經清楚呈現。

依照中職現有規章，所謂新人的資格有幾項規定，除了第一年在一軍出賽的球員外，還包含第一年出賽之成績，投手投球局數未達40局，或打者打席數未達124打席，第二年仍有被遴選的資格，但僅以二年為限。另外旅外球員也不可以曾登錄在美國職棒小聯盟2A，或日本職棒、韓國職棒一軍。雖然新秀有出賽的人數眾多，但由於現在講究養成，許多球員都只是短暫來吸取經驗，並非固定出賽成為主力。而且由於出賽數不易管控，很可能一不小心，球員就超過下一季的新人王資格。

今年賽季有超過20個新人有出賽紀錄，不過像是劉基鴻、林子豪等都還沒站穩主力球員位置。目前出賽機會固定，而且表現穩定的似乎只有三人，包含味全龍的徐若熙及李凱威，以及富邦悍將的曾峻岳。

曾峻岳，富邦悍將，投手，2020年選秀會第七輪第三指名

曾峻岳今年成為悍將牛棚生力軍，他的優異表現讓陳鴻文可以轉戰先發，更讓球隊調度變靈活。 聯合報系資料照片

從本季熱身賽開始，富邦悍將的焦點意外地聚焦在新人曾峻岳身上，雖然他直到第七輪第35個才被選入，但他超過150KM的球速，著實令人印象深刻。而且即使是新人，他無論擔任中繼或終結者，都展現不錯的壓制能力。截至9月7日賽前，他出賽35.1局，拿下12次中繼成功及3次救援成功，防禦率僅1.53，為牛棚投手最佳。他的WAR值(勝利貢獻指數)則為0.57，在牛棚投手中僅次於身價高於他9倍的李振昌。只要悍將球團妥善運用，曾峻岳絕對是今年新人中最亮眼的一位。

徐若熙，味全龍，投手，2019年選秀會第一輪第六指名

徐若熙的三振功力了得，現在還克服了天敵統一獅，如果持續優異的表現，新人王的呼聲將會跟著走高。 聯合報系資料照片

3月28日味全龍重返一軍的第二場比賽，也是徐若熙的生涯首戰，對手是以強攻著稱的中信兄弟。這場比賽在教練的刻意保護下，他僅先發投3.2局，但所製造的11個出局數，全部都是三振出局，一戰打響名號。雖然目前僅有3勝的成績，看起來略顯吃虧，但他的K9、WAR、FIP等都是聯盟前茅，也是新人之最。由於球隊有投手調度策略，他最多只投到5局，就像當年美國職棒史奈爾(Blake Snell)拿下塞揚獎一樣，總是會被質疑拉長局數的表現，這將會是影響他能否成功挑戰新人王的關鍵。

李凱威，味全龍，二壘手，2019年選秀會第二輪第一指名

今年不少新秀打者在一二軍載浮載沉，多是賺取經驗值，沒能成為主力，不過龍隊李凱威攻守表現都穩定，成為最具有競爭力的新人打者。 聯合報系資料照片

近8年的新人王中，就有7位是野手，包含王柏融、林安可、詹子賢等，都成為球隊主力重砲手。不過今年新人多，表現突出的野手卻非常少。龍隊在經過一年的二軍磨練，野手仍多以有經驗的球員為主，新秀方面表現穩定的並不多。李凱威則是表現最優異的一位，他與劉基鴻是唯二擠入打擊排行榜前20傑的球員，而且守備及上壘率都穩定，甚至在先發上擠掉最佳二壘手吳東融，是最有機會挑戰新人王的打者。

現在的中華職棒越來越重視養成，即使是充滿天賦的味全龍，都是以賽代訓持續培養球員，因此新人雖不乏上場機會，要成為穩定戰力，卻已非可以一步登天。龍隊新秀眾多，其中有徐若熙及李凱威一投一打搶眼的表現，加上其他些球隊沒有新人成為主力，取得新人王的機率相對較高。但悍將曾峻岳的表現更令人驚豔，只要剩餘賽事不要隨意調整，將會是龍隊雙星今年最佳新人最大的競爭者。