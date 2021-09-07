中職／打到內野都安打 悍將單場3失誤還能賞獅隊3連敗

統一獅隊帳面上0失誤，卻把第8局守糊了，富邦悍將隊的3支內野安打，獅隊都有守備機會卻接不到、傳不出，悍將隊單局灌進4分，終場以8：6擊敗獅隊，林哲瑄單場3安打、貢獻4分打點，包括生涯第3支首局首打席全壘打。

此戰先發投手由江少慶碰上江辰晏，江辰晏表現不輸狀元郎，雖挨了林哲瑄首局首打席全壘打，但悍將隊從第2局起無法再從他手中敲安，最終繳出5.1局、失1分好投。

江少慶1局下取得兩出局後，林靖凱跑出內野安打，因捕手蕭憶銘捕逸多送一個壘包，蘇智傑打成二、游上空的小飛球，再發生游擊手胡冠俞的漏球送分，林安可補上安打送回第2分，悍將隊總教練洪一中在看到胡冠俞漏球當下，也被鏡頭捕捉到扶額的無奈模樣。

首局失血後，江少慶一度回穩，關鍵時刻屢飆K功，投到第6局再陷危機，林靖凱安打、盜壘、推進來到三壘，江少慶面對林安可的打席，先發生暴投，讓林靖凱跑回分數，再挨了林安可的陽春砲。

江少慶最終先發6局、失4分（責失2分），悍將隊一度以1：4落後，7局上面對江承峰連敲4安打、進帳3分追平戰局，先幫助江少慶避免敗投。

悍將隊在8局的攻勢，范國宸先因觸身球上壘，申皓瑋點到捕手正面、楊瑞承點到三壘方向、胡冠俞打向游擊，獅隊都無法完成守備，全數記為內野安打，林哲瑄在獅隊大亂之際敲出二壘打、帶有2分打點，悍將隊單局灌進4分。