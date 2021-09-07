聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／鄭凱文7局無失分鎖龍 近7場有6場優質先發
中信兄弟隊鄭凱文越投越勇，今天面對味全龍隊，先發7局無失分，陳子豪的2支安打都關鍵，聯手幫助兄弟以2：0擊敗龍隊。
兩隊此役安打都不多，兄弟在3局先有突破，王威晨敲出安打、許基宏選到保送上壘，陳子豪的安打為兄弟首開紀錄，第2分進帳也與陳子豪有關，他在6局擔任首位打者掃出三壘打，陳文杰以高飛犧牲打護送回這一分。
兄弟的分數支援不多，但已經很夠鄭凱文用，面對龍隊打線展現壓制力，以93球吃完7局，只被敲出4安打、無失分，送出6次三振。
鄭凱文在4月25日先發3局失6分後，防禦率一度飆高到7.80，他在接下來的7場出賽共有6場優質先發、取得5連勝，防禦率更是一路下修，今天投完已校正為3.61，第8勝進袋，也是今年勝場數最多的本土投手。
龍隊由林子昱先發，投5.2局失2分，自家打線全場1分未得，本季他先發合計共投60局，隊友得分為12分，援護率只有1.80。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言