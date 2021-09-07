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中職／鄭凱文7局無失分鎖龍 近7場有6場優質先發

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
中信先發投手鄭凱文主投七局無失分。記者黃仲裕／攝影
中信先發投手鄭凱文主投七局無失分。記者黃仲裕／攝影

中信兄弟隊鄭凱文越投越勇，今天面對味全龍隊，先發7局無失分，陳子豪的2支安打都關鍵，聯手幫助兄弟以2：0擊敗龍隊。

兩隊此役安打都不多，兄弟在3局先有突破，王威晨敲出安打、許基宏選到保送上壘，陳子豪的安打為兄弟首開紀錄，第2分進帳也與陳子豪有關，他在6局擔任首位打者掃出三壘打，陳文杰以高飛犧牲打護送回這一分。

兄弟的分數支援不多，但已經很夠鄭凱文用，面對龍隊打線展現壓制力，以93球吃完7局，只被敲出4安打、無失分，送出6次三振。

鄭凱文在4月25日先發3局失6分後，防禦率一度飆高到7.80，他在接下來的7場出賽共有6場優質先發、取得5連勝，防禦率更是一路下修，今天投完已校正為3.61，第8勝進袋，也是今年勝場數最多的本土投手。

龍隊由林子昱先發，投5.2局失2分，自家打線全場1分未得，本季他先發合計共投60局，隊友得分為12分，援護率只有1.80。

陳子豪 鄭凱文

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