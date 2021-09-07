快訊

富翁就是你？大樂透中秋加碼首日 全台10人獲百萬獎金

Delta變異株來襲…疫苗仍只打一劑？專家：等於白打

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中職／游擊離譜漏球讓洪總扶額 江少慶6局失4分逃敗

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照
富邦悍將先發投手江少慶。 報系資料照

富邦悍將隊狀元郎江少慶的第3場先發，各種狀況都遇上，首局因捕手捕逸、隊友失誤，讓他白白丟了2分，6局再挨了林安可的陽春砲，最終先發6局、失4分（責失2分），隊友趕在他退場前以4：4追平，此役確定無關勝敗。

此戰先發投手由江少慶碰上江辰晏，中職前一次江姓投手同場先發為去年7月2日，當時由悍將隊江國豪投6局失1分，技壓5.2局失4分（責失2分）的江辰晏。

江辰晏此役雖挨了林哲瑄首局首打席全壘打，但悍將隊從第2局起無法再從他手中敲出安打，比分凍結在「1」。

江少慶享受領先的時間很短暫，1局下就在兩出局後遭遇危機，林靖凱跑出內野安打，因捕手蕭憶銘捕逸多送一個壘包，蘇智傑接續打成二、游上空的小飛球，竟發生游擊手胡冠俞的接球失誤，林靖凱跑回分數，林安可補上安打送回第2分，悍將隊總教練洪一中在看到胡冠俞漏球當下，也被鏡頭捕捉到扶額的無奈模樣。

首局失血後，江少慶一度回穩，關鍵時刻屢飆K功，投到第6局再陷危機，林靖凱安打、盜壘、推進來到三壘，江少慶面對林安可的打席，先發生暴投，讓林靖凱跑回分數，再挨了林安可的陽春砲。

悍將隊打線突破另一位江姓投手，7局上面對江承峰連敲4安打、進帳3分追平戰局，也讓江少慶躲過敗投，最終成績為88球投完6局，被敲5安打、失4分，僅有2責失分。

江少慶 林安可

延伸閱讀

中職／悍將7日江少慶先發 獅隊派江辰晏拚止敗

中職／最期待對決江少慶 王維中笑說要他請吃飯

中職／旅外4投初先發全挨轟 胡智為：中職不是那麼簡單

中職／球褲Logo小插曲 江少慶首勝帶悍將止5連敗

相關新聞

日職／看1打席少1打席？陽岱鋼升一軍第11天終於有得打

效力讀賣巨人隊的陽岱鋼，升上一軍的第11天，終於等到第1個打席，可惜並未敲出安打，巨人終場以2：8輸給橫濱隊。

中職／游擊離譜漏球讓洪總扶額 江少慶6局失4分逃敗

富邦悍將隊狀元郎江少慶的第3場先發，各種狀況都遇上，首局因捕手捕逸、隊友失誤，讓他白白丟了2分，6局再挨了林安可的陽春砲...

日職／吳念庭4支1 唯一安打助西武8局逆轉秀有功

台將吳念庭今天在第8局趕上西武獅隊的逆轉秀，敲出安打延續攻勢，西武終場以6：5擊敗軟銀鷹隊，吳念庭單場4打數有1安打，推...

日職／轉戰巨人打擊每況愈下 日媒憂中田翔恐成第二個陽岱鋼

在日本火腿隊發生打隊友事件，飽受批評的中田翔轉戰巨人隊後，雖在出賽第二戰打出全壘打，一度帶起巨人迷高潮，甚至球隊還幫他出了紀念商品，但自此後，他的打擊表現每況愈下，如今出賽13場，打擊率只有1成56，

日職／拉陽岱鋼上來暖板凳 是最後溫柔或殘酷對待？

今年球季好幾位台灣旅日好手在日職都交出了不錯的成績，如西武的吳念庭已站穩先發，目前已出賽近百場，也達到規定打席數，各項打擊數據都是生涯最佳；樂天的宋家豪擺脫去年的低潮，今年即將創下個人單季出賽數新高，

中職／猿隊450萬簽下邱駿威 先去打U23再來補進度

樂天桃猿隊今天宣布，與季中選秀第2輪選進的投手邱駿威達成加盟共識，簽約金為450萬元，目前僅剩第3指名曾仁和、第8指名楊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。