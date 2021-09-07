中職／游擊離譜漏球讓洪總扶額 江少慶6局失4分逃敗

富邦悍將隊狀元郎江少慶的第3場先發，各種狀況都遇上，首局因捕手捕逸、隊友失誤，讓他白白丟了2分，6局再挨了林安可的陽春砲，最終先發6局、失4分（責失2分），隊友趕在他退場前以4：4追平，此役確定無關勝敗。

此戰先發投手由江少慶碰上江辰晏，中職前一次江姓投手同場先發為去年7月2日，當時由悍將隊江國豪投6局失1分，技壓5.2局失4分（責失2分）的江辰晏。

江辰晏此役雖挨了林哲瑄首局首打席全壘打，但悍將隊從第2局起無法再從他手中敲出安打，比分凍結在「1」。

江少慶享受領先的時間很短暫，1局下就在兩出局後遭遇危機，林靖凱跑出內野安打，因捕手蕭憶銘捕逸多送一個壘包，蘇智傑接續打成二、游上空的小飛球，竟發生游擊手胡冠俞的接球失誤，林靖凱跑回分數，林安可補上安打送回第2分，悍將隊總教練洪一中在看到胡冠俞漏球當下，也被鏡頭捕捉到扶額的無奈模樣。

首局失血後，江少慶一度回穩，關鍵時刻屢飆K功，投到第6局再陷危機，林靖凱安打、盜壘、推進來到三壘，江少慶面對林安可的打席，先發生暴投，讓林靖凱跑回分數，再挨了林安可的陽春砲。

悍將隊打線突破另一位江姓投手，7局上面對江承峰連敲4安打、進帳3分追平戰局，也讓江少慶躲過敗投，最終成績為88球投完6局，被敲5安打、失4分，僅有2責失分。