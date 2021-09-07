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日職／看1打席少1打席？陽岱鋼升一軍第11天終於有得打

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
陽岱鋼本季首打席。 擷圖自畫面
陽岱鋼本季首打席。 擷圖自畫面

效力讀賣巨人隊的陽岱鋼，升上一軍的第11天，終於等到第1個打席，可惜並未敲出安打，巨人終場以2：8輸給橫濱隊。

陽岱鋼今年是與巨人合約的最後一年，開季從二軍出發，直到8月28日才被召上一軍，但這段期間僅出賽3場、沒有任何打席，2場替補守備，1場代跑跑回1分，直到今天終於有站上打擊區的機會。

巨人與橫濱之戰打到第8局以2：8落後，陽岱鋼在兩出局、一壘有人時代打，成為他今年在一軍的第1個打席，擊出游擊方向滾地球遭到刺殺。

巨人在首局靠3安打攻下2分，吉川尚輝的二壘打、岡本和真的一壘打各帶1分打點，接下來打線就一路熄火，橫濱在5局灌進7分大局，包括楠本泰史代打敲出三分砲，一棒重擊巨人。

巨人先發投手菅野智之投4.1局失7分吞敗，橫濱宮國椋丞則以5局失2分取得勝投。

讀賣巨人 橫濱 陽岱鋼

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