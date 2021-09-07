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日職／吳念庭4支1 唯一安打助西武8局逆轉秀有功

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
吳念庭。 資料照
吳念庭。 資料照

台將吳念庭今天在第8局趕上西武獅隊的逆轉秀，敲出安打延續攻勢，西武終場以6：5擊敗軟銀鷹隊，吳念庭單場4打數有1安打，推進連4場敲安，賽後打擊率2成58。

吳念庭今天擔任先發第8棒、左外野手，第2局敲出三壘方向滾地球遭到刺殺，第3局的游擊方向滾地球也成為出局數，第6局吞下三振，在前3打席無功而返後，趕在第8局有安打貢獻。

軟銀以5：3領先進入第8局，由甲斐野央接替投球，先取得兩出局後被連敲4安打，山川穗高、吳念庭連兩支一壘打，川越誠司補上二壘打先送回1分，源田壯亮再敲安打、帶有2分打點一棒逆轉，西武單局進帳3分，將比分改寫為6：5。

西武終結者平良海馬9局把關1分領先，雖投出一次保送，但未讓危機擴大，面對三森大貴飆出再見三振。

火腿以4：2擊敗樂天隊之戰，王柏融未排進先發打線，最終也全場未上，與宋家豪都未在此役亮相。

西武獅 吳念庭

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