中職／英雄不怕出身低 董秉軒預約成為下一個朱育賢

味全龍年輕小將董秉軒，8月升上一軍至今，12場出賽已敲3轟、4支二壘安打，打擊率0.316、長打率0.658，為長打能力薄弱的龍軍注入一股活水，很難想像，去年選秀第8輪味全才將他納入麾下。

董秉軒是2015年U18世界盃棒球賽國家代表隊一員，那一年中華隊寫下史上最差第8名成績，他是一壘手，8打數未敲安，隔年畢業進入文化大學，再也不曾入選中華隊。

即使擁有186公分好身材，但2019年選秀董秉軒未獲各隊青睞，隔年再度叩關終於如願，但以吊車尾之姿挑戰職棒，英雄不怕出身低，3月退伍的他，不到半年時間升上一軍。

董秉軒和文大學長朱育賢類似，有絕佳的身材條件，不俗的長打能力，但揮空率過高，打擊死角不少，加上已大學畢業，有點年紀了，這樣的條件在近年選秀會場並不吃香，但他克服各項劣勢，在一軍初亮相就用球棒向球迷和教練團做最佳自我介紹，如果持續成長，有機會成為「下一個朱育賢」。

董秉軒(左)的身材和長打能力和文大學長朱育賢(右)相似，假以時日更加精進後很有機會成為同樣的巨砲型強打。 聯合報系資料照片

選秀輪次當然重要，不過這非絕對，好比說2018年選秀富邦悍將以狀元籤選進平鎮高中當家捕手戴培峰，再以第9輪網羅高苑工商攻優於守的捕手蕭憶銘，這代表富邦看好戴培峰接班，而蕭憶銘的期待值在戴捕之下。

如今，蕭憶銘在一軍獲得愈來愈多機會，戴培峰更多時間在比賽後半段替補登場，證明贏在起跑點，不見得是最終贏家。當然，現在還沒抵達終點，戴培峰仍有時間證明自己的狀元身手，在隊內形成良性競爭也是好事。

又好比說2019年選秀富邦首輪拿下成熟度高的台體大投手江國豪，順位在林安可、徐若熙之前，江國豪在去年奪9勝，確實也說明了自己有首輪指名實力，只可惜後來飽受手部傷勢所苦，今年只在一軍投1場，如果傷勢未獲根治，未來職業生涯恐受影響，而林安可、徐若熙已躍居聯盟頂級球星之列。

味全龍先發投手徐若熙在2019年選秀會是第一輪第6順位，今年隨龍隊正式開始一軍挑戰，表現非常出色，聲勢逐漸超越選秀第一輪同梯。 聯合報系資料照片

2017年選秀也是經典案例，富邦在首輪拿下高苑工商內野手楊晉豪，被看好能接班球隊較薄弱的內野戰力，結果楊晉豪球技沒有突破性成長，今年甚至還沒上過一軍，在二軍打擊率不到0.200；反觀同年在第二輪拿到林立的桃猿「賺飽飽」，林立拿過打擊王和台灣大賽MVP，已是桃猿陣中核心打者，兩人已經完全無法放在同一天秤比較。

2016年選秀也是如此，中信兄弟、桃猿首輪拿到穀保家商強投陳琥、國家隊常客捕手張閔勛，兩人進職棒走得跌跌撞撞，反倒是首輪先拿蘇智傑，第二輪再拿陳傑憲的統一獅，構築強大的「外野三鬼雙核心」，再再證明選秀順位在前的球員，不代表進職棒後的造化就比較好。

統一獅外野手陳傑憲是中職2016年選秀第二輪第1順位，他的表現遠遠勝過首輪的申皓瑋、陳琥和張閔勛。 聯合報系資料照片

今年選秀也很有看點，有評論認為中信兄弟應該先選具大聯盟資歷的胡智為，而不應該選連日職一軍都沒上去過的呂彥青，但呂彥青有左投優勢，如果未來兄弟總冠軍賽最大假想敵就是統一，而統一左打部隊又最怕左投，只要未來兩軍在總冠軍賽交鋒，關鍵時刻呂彥青抓下幾名左打者，那麼，這筆投資就值得了。