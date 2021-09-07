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中職／猿隊450萬簽下邱駿威 先去打U23再來補進度

聯合報 / 記者陳宛晶／即時報導
樂天桃猿隊與邱駿威以簽約金450萬元達成加盟共識。圖／樂天桃猿隊提供
樂天桃猿隊與邱駿威以簽約金450萬元達成加盟共識。圖／樂天桃猿隊提供

樂天桃猿隊今天宣布，與季中選秀第2輪選進的投手邱駿威達成加盟共識，簽約金為450萬元，目前僅剩第3指名曾仁和、第8指名楊家勝尚未簽約。

右投邱駿威畢業於高苑工商，以簽約金450萬元、一軍月薪8萬元附帶60萬元激勵獎金加盟，他挾著王牌速球的豪腕優勢投入中華職棒，投球實力上乘，是猿隊非常期待的戰力。

今年5隊都在首輪挑選不需簽約金的旅外球員，第2輪則全數挑選高中大物，依序為富邦悍將隊王苡丞、猿隊邱駿威、中信兄弟隊陳志杰、統一獅隊張翔 、味全龍隊曹祐齊，其中3人簽約金已經放榜，邱駿威為450萬，陳志杰、張翔都是390萬。

邱駿威選擇「46」作為自己的背號，已在近日完成體檢及簽約程序，正式成為猿隊一員，而他也入選今年U23世界盃國手，將在15日出發前往墨西哥參賽，預計10月5日回國。

正式入團之後，邱駿威表示，進入職業戰場是自己的夢想，感謝家人以及幫助過自己的所有人，以及球團的青睞，更感謝球團讓自己在國家隊汲取經驗，自己會努力趕上進度。

樂天桃猿 曾仁和 富邦悍將

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