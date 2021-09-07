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日職／轉戰巨人打擊每況愈下 日媒憂中田翔恐成第二個陽岱鋼

聯合新聞網 / 綜合報導
中田翔。 擷圖自巨人隊官方推特
中田翔。 擷圖自巨人隊官方推特

日本火腿隊發生打隊友事件，飽受批評的中田翔轉戰巨人隊後，雖在出賽第二戰打出全壘打，一度帶起巨人迷高潮，甚至球隊還幫他出了紀念商品，但自此後，他的打擊表現每況愈下，如今出賽13場，打擊率只有1成56，甚至要比火腿時期1成93還來得差，日本朝日新聞社所屬的網路媒體「AERA」作家江口顕吾，於今天毫不客氣以標題「打擊不振的中田翔，恐成為巨人隊第二個陽岱鋼」撰文，一口氣就修理中田翔及陽岱鋼兩位火腿隊轉至巨人的打者。

中田翔來到巨人隊之後，13場出賽32打數只有5安打，周日的比賽，從先發調整為板凳，最後替補上場吞K出局，打擊率降至1成56，長打率也只有0.281，完全無法展現其價值。

作者在文章特別表達，他看到不少在其他球隊活躍的主砲選手，來到巨人隊就表現不佳，其中就特別提到2016年從火腿來到巨人的陽岱鋼，五年來都未到達到規定的打席，甚至來到今年合約年，也只能在農場中待著。

作者並說，其他球隊可以忍受主力球員一時表現低迷，但來到巨人隊有雄厚的替補球員本錢，只要主力球員狀況不好，就會毫不留情的下放二軍，如果中田翔繼續這樣下去，就可能變成巨人隊第二個陽岱鋼。

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