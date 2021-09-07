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中職／拉陽岱鋼上來暖板凳 是最後溫柔或殘酷對待？

聯合新聞網 / 福耳
陽岱鋼28日被升上一軍，但歷經一個多星期的賽程，僅出賽3場，而且連一次站上打擊區的機會都沒有。 聯合報系資料照片
陽岱鋼28日被升上一軍，但歷經一個多星期的賽程，僅出賽3場，而且連一次站上打擊區的機會都沒有。 聯合報系資料照片

今年球季好幾位台灣旅日好手在日職都交出了不錯的成績，如西武的吳念庭已站穩先發，目前已出賽近百場，也達到規定打席數，各項打擊數據都是生涯最佳；樂天的宋家豪擺脫去年的低潮，今年即將創下個人單季出賽數新高，拿到22個中繼點，現在還代班終結者；火腿的王柏融雖然出賽數仍不多，但也已打出單季最多的7轟及35分打點，長打火力有明顯的進步。

在這些學弟們都有不錯表現之時，也不要忘記來關心旅日老大哥陽岱鋼的近況，陽岱鋼今年從二軍出發，一度被降到三軍，一直都沒有升上一軍的消息，好不容易在28日終於首度被叫上一軍，許多球迷們都非常期待陽岱鋼在一軍的表現。

巨人在升上陽岱鋼前的當週及上一週，共進行了9場比賽只得到24分，場均不到3分，得分能力嚴重不足，使得戰績僅有4勝5敗，因此當28日陽岱鋼升上一軍時，有部分日媒以打線的起爆劑來形容他，但後來證明並不是這麼一回事，經過一週多的賽程，得到的是令人失望的結果，而這一切跟教練團對陽岱鋼的起用法有很大的關係。

先來看看28日陽岱鋼升上一軍後的首場比賽，陽岱鋼這場沒有如預期地被排進先發名單中，但在6局下上場接替右外野的防守，雖然對手是得分能力不強的中日，不過巨人自己也打不下分數，兩隊以1比1的僵局來到8局上，2出局1、2壘有人的狀況下輪到陽岱鋼的打席，這也是巨人在比賽後段最佳的得分時機，沒想到陽岱鋼竟然連踏上打擊區的機會都沒有，也許因為對方是右投，因此教練團派上左右開弓的若林晃弘取代掉右打的陽岱鋼， 若林本季的打擊率僅有2成31，近3個月的打擊率都沒有超過2成5，7、9兩月更是都只有1成67，得點圈打擊率則是非常淒慘的1成47，結果若林被三振，留下殘壘，兩隊和局收場。

隔天，巨人中日3連戰的最後一場，陽岱鋼當然還是沒有先發，而且還整場未上場；次週的首場比賽，巨人在岐阜對上養樂多，這場比賽陽岱鋼在6局下中島宏之打出超前比數2壘安打之後上場代跑，跑回個人本季的第1分，這也是陽岱鋼本季至今唯一有紀錄的打擊數據，由於中島是代打投手的棒次，因此陽岱鋼下一個半局就下場換上後援投手，這場比賽僅僅在場上代跑了2個打席的時間。

時序進入9月，首場比賽陽岱鋼同樣在後段的8局上場，之後守備了2個半局，並沒有輪到他上場打擊，1日的這場比賽，也是陽岱鋼上週最後一次上場的比賽；2日的比賽巨人跟養樂多鏖戰9局，雙方2比2和局，該場比賽巨人的野手幾乎全部上場，除了第3名捕手岸田行倫之外，就只剩下陽岱鋼1人獨坐板凳上，接著3、4、5日與阪神的3連戰，陽岱鋼也都沒有上過場，算算已經足足溫了4天的板凳，也使得陽岱鋼上一軍已一週多的時間，卻遲遲等不到本季的第1個打席。

巨人監督原辰德對於陽岱鋼的使用方法實在令人摸不著頭緒。 歐新社資料照片
巨人監督原辰德對於陽岱鋼的使用方法實在令人摸不著頭緒。 歐新社資料照片

巨人教練團對於陽岱鋼的使用方法實在非常奇怪，如果僅需要一個代跑代守的6號外野手(連龜井善行及前幾天被降到二軍的重信慎之介都排在他前面)，那當初大可不必將石川慎吾下放換陽岱鋼上來，既然讓陽岱鋼上來，卻又不給他站上打擊區，寧願用本季打擊率持續低迷的其他幾位年輕腿哥，不給陽岱鋼證明自己的機會，這對一個老將來說未免太過殘酷，尤其陽岱鋼又是合約最後一年。

不得不說陽岱鋼現在在巨人隊的處境十分尷尬，固定先發的外野手有丸佳浩、惠勒（Zelous Wheeler）以及本季打出8轟的松原聖彌，替補的還有龜井，甚至還有在養傷的梶谷隆幸，陽岱鋼的順位已排在很後面，而先前加練的一壘手，也由於中島的復活，然後因為動手打人才轉隊過來的中田翔，近期也都名列先發名單中，惠勒也能移防一壘，陽岱鋼在一壘根本沒有可能性，現在連在打擊方面也沒有機會證明自己，一代球星淪落到只能做代守代跑這些年薪不用3億也能做的事了。

中田翔因為打隊友而轉隊至巨人，來到巨人竟馬上就站穩一壘守備位置，但至今打擊表現仍然不佳。 聯合報系資料照片
中田翔因為打隊友而轉隊至巨人，來到巨人竟馬上就站穩一壘守備位置，但至今打擊表現仍然不佳。 聯合報系資料照片

當然，到底巨人教練團為什麼會這樣地使用陽岱鋼，難道拉陽岱鋼上一軍只是要他跟中田敘敘舊，然後讓中田看看巨人隊高層的權威，要中田往後好好地遵守教練團的指示，或者是教練團要展現最後的溫柔，讓陽岱鋼好好珍惜在巨人一軍的最後時光，年底釋出機率大增，又或者是其他我們不願意聯想到的原因，這就不得而知了，不過巨人日前將重信降到二軍，換拉另一名也已31歲，但本季打擊率不到2成的外野手立岡宗一郎上來，陽岱鋼會不會因此而在本週有第一次站上打擊區的機會呢？如果還是沒有，那對陽岱鋼來說這次上一軍就真的是殘酷的對待了。

陽岱鋼 讀賣巨人 王柏融 中田翔

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