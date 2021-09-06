中職／悍將7日江少慶先發 獅隊派江辰晏拚止敗

中華職棒今年季中選秀狀元投手悍將隊江少慶明天將首度對統一獅隊先發，獅隊派出本土投手江辰晏應戰，力求中止獅隊近期2連敗；味全龍隊與中信兄弟比賽，分別由投手林子昱、鄭凱文先發。

中華職棒明天一軍賽事兩地開打，統一獅隊回到主場台南棒球場迎戰富邦悍將隊，悍將隊今年選秀狀元江少慶目前為止一軍2場出賽對手都是兄弟，1日先發總計投6局失掉1分責失分、拿下中職生涯首勝，明天是首度對上獅隊。

獅隊派出左投江辰晏先發，江辰晏上一場先發出賽為8月31日對樂天桃猿隊，總計投5.1局失掉2分責失分、拿下勝投。江辰晏本季與悍將3場交手都是先發，總計投12.2局失掉12分（4分責失分），被范國宸、高國輝敲出過全壘打。

江辰晏本季與悍將對戰吞下1敗、沒有勝績，對戰防禦率2.84，獅隊上週末與味全龍隊交手吞下2連敗，明天比賽力拚止敗。

中信兄弟隊明天在洲際棒球場迎戰味全龍隊，兄弟派出投手鄭凱文先發，鄭凱文近期出賽狀況不錯，8月31日與味全龍隊交手，投8局失1分非責失分、無關勝敗，近2場先發都是優質先發，本季目前為止戰績7勝4敗，防禦率3.97。

味全龍隊派出林子昱先發，林子昱上一場出賽為中繼投2.2局無失分，本季與兄弟隊交手，3場先發1場後援，總計投14.2局失掉8分責失分，對戰成績2敗、對戰防禦率4.91。