棒球／U23中華隊放榜 納入5旅外、2中職新人

參加U23棒球世界盃的中華隊24人名單今天放榜，納入3投2野合計5名旅外球員，中職新人則有樂天桃猿投手邱駿威、味全龍外野手邱辰入列，全隊今天在天母球場展開集訓，預計15日出發前往墨西哥。

U23中華隊由安永鮮物總教練吳思賢率隊，賽事於9月23日在墨西哥埃莫西約（Hermosillo）開打，中華隊與地主墨西哥、多明尼加、古巴、捷克、德國分在A組，分組取前3進入複賽。

今天正選名單出爐，5名旅外球員包括道奇隊鄭浩均、皇家隊王志庭、費城人隊徐基麟、海盜隊鄭宗哲、響尾蛇隊陳聖平；猿隊今年以第2輪籤帶回的投手邱駿威，以及龍隊第7輪選進的外野手邱辰也在名單中。

其他備受矚目的選手，還包括來自國立體大的兩大投手李晨薰、莊陳仲敖，過去為穀保家商「左右護法」、現就讀開南大學的林昱珉、潘文輝也都在陣中。

U23中華隊今天在天母棒球場展開集訓，預計在15日出發墨西哥，將與墨西哥當地職棒球隊進行3場熱身賽，接著23日正式展開賽事。